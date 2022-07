La trottinette électrique est un moyen de locomotion pratique en ville. Mais, elle peut aussi devenir l’objet d’un défi. C’est le cas pour l’Annécien Emmanuel Avalle, qui a décidé de traverser les Etats-Unis en trottinette. Le 7 avril, il s’est lancé dans cette aventure humaine et insolite, de Los Angeles à New York.

Préparant le voyage depuis décembre, le jeune homme de 28 ans avait délibérément mis fin à son contrat chez Danone, à Lyon, pour pouvoir prendre le départ. L’occasion, pour lui, de repousser ses limites, et « de se découvrir » aux Etats-Unis.

Un voyage avec « Brigitte »

C’est donc en compagnie de sa trottinette électrique, surnommée « Brigitte », qu’Emmanuel a déjà parcouru « plus de 5.000 km ». Avec une vitesse de 21 km/h en moyenne, l’aventurier roule cinq heures par jour, depuis déjà trois mois. Difficile d’éviter les douleurs aux fessiers…

S’il a choisi ce moyen de locomotion, c’est pour profiter au mieux de son expérience : « Je cherchais un moyen de transport lent pour pouvoir m’imprégner du pays, et qui me force à aller vers les gens ». Mais si la trottinette est un « formidable vecteur de rencontres », c’est aussi une sacrée prise de tête lorsqu’il faut la recharger.

De motels en campings, l’aventurier roulant doit toujours trouver un moyen d’alimenter la batterie de sa trottinette. Si les aires d’autoroutes ou les chambres louées font l’affaire, cela peut être plus ardu dans les campings sauvages : « J’ai traversé des zones désertes, notamment le désert du Grand Canyon, et je me suis dit que s’il y avait une galère, je serais vraiment en difficulté », admet-il.

Une aventure hors-norme

Actuellement à Chicago, Emmanuel Avalle a déjà traversé l’Illinois, le Wisconsin et le Kansas. Des zones parfois dangereuses : « J’ai vu une ourse dans le parc national des séquoias. J’étais à 2.500 mètres d’altitude avec ma trottinette, et je l’ai vue avec ses petits. Heureusement, elle était assez loin. »

Pour suivre son aventure, c’est sur sa chaîne YouTube ou sa page Instagram qu’il faudra se rendre. Car si Emmanuel Avalle n’a pris avec lui que « trois caleçons et trois t-shirts », il n’a pas oublié ses caméras. Qu’il lui faut recharger presque aussi souvent que celle de cette brave Brigitte…