Un boulevard musical de 6,5 km entre Lyon et Villeurbanne

Lyon et Villeurbanne se sont associées pour créer la « plus grande rue musicale de France ». Celle-ci partira de la porte de Cusset, à Villeurbanne, jusqu’à la place du maréchal Lyautey, à Lyon, via le cours Emile Zola et le cours Vitton, pour l’occasion fermés à la circulation. Une quinzaine de scènes différentes s’ouvriront aux amateurs pour égayer les 6,5 km du parcours. Un millier de tables et bancs seront disposés tout du long, pour permettre à tous les publics d’en profiter, de 18 heures à minuit.

L’Hôtel de Ville et la place des Terreaux investis par 180 musiciens

Le carillonneur de l’hôtel de ville ouvrira de ses mélodies cristallines une soirée-spectacle assurée par 180 artistes, chanteurs, danseurs et instrumentistes. La soirée commencera à 19 heures, avec le spectacle du Conservatoire de Lyon, qui fête ses 150 ans cette année. Au programme : un orchestre de bidons, des chansons de Prévert et de Benjamin Biolay, des musiques de films, du tango, des compositeurs ayant célébré l’été… Un bal Lindy Hop, animé par le Big Band du Conservatoire, fera danser la place des Terreaux jusqu’à 22 h 30.

L’Orchestre national de Lyon en plein air devant l’Auditorium

La saison de l’Orchestre national de Lyon, qui s’est terminée samedi dernier, joue les prolongations sur le parvis de sa maison, l’Auditorium (Lyon 3). A 21 heures, les musiciens proposeront un voyage musical autour du monde, en passant par la Norvège de Grieg, l’Espagne de Ravel et de Bizet, l’Ukraine de Glinka, le Cuba de Gershwin, jusqu’à la Caroline du Sud de Florence Price. Une excellente occasion de s’initier à la musique classique, gratuitement et en plein air.

A Musikenfaite, le Fidar fait danser sur les rythmes africains

Le Fidar (Festival International des Arts dans la Rue) réunira les meilleurs percussionnistes pour faire danser les festivaliers. Dans le square de la Légion d’honneur (Lyon 6), Musikenfaite sera lancé à 18 heures avec Super Trad Percussion, un groupe d’origine guinéenne, suivi par la Bat’Afrika, où quinze musiciens mélangeront rythmes africains et latinos. A 21 heures, le chanteur et griot moderne Sako Wana donnera un concert de blues mandingue. Kalle Zumbao et le Bal poussière clôtureront la soirée en transportant le public sur les routes de l’Afrique.

Make Music Festival, pour encourager les talents lyonnais de demain

Pour une ambiance plus intimiste et découvrir des groupes locaux, rendez-vous square du Béguin (Lyon 7) pour la quatrième édition du Make Music Festival. L’événement permet aux adhérents de la Plug’n Play Music School de se produire sur scène, dans une thématique rock où différents musiciens reprendront les grands thèmes mythiques du cinéma. A partir de 17 heures, buvette et petite restauration sur place.