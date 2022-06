« Apaisement » : le leitmotiv de Grégory Doucet, quel que soit le thème de son mandat, s’applique désormais à la Presqu’île. Le maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la métropole, ont présenté mercredi leur projet commun, « Une Presqu’île à vivre », conçu pour fluidifier les voies de circulation et améliorer la qualité de vie de ses 50.000 habitants.

« C’est le grand chantier emblématique de cette mandature », a annoncé Grégory Doucet, « pour assurer le bien-être des habitants, mais aussi des usagers, des salariés, des commerçants de la Presqu’île ». Fidèle à ses principes, le maire EELV associe ce bien-être à « une "marchabilité" et à une "cyclabilité" plus grandes », mais aussi « à une plus grande présence du végétal », dans une zone qui en est largement dépourvue.

Une zone classée où les piétons sont majoritaires

Ce chantier de requalification, dans un secteur qui s’étend du haut des pentes de la Croix-Rousse à la place Carnot, s’inscrit logiquement dans « l’objectif de neutralité climatique que nous nous sommes fixé d’ici 2030, en faisant en sorte de limiter nos émissions de gaz à effet de serre », ajoute-t-il. Avec le souci de « faciliter l’accès au patrimoine » – la Presqu’île est classée à l’Unesco – et de dynamiser le commerce.

Si la Presqu’île est déjà majoritairement piétonne (« La moitié des 545.000 déplacements quotidiens en Presqu’île sont faits à pied », précise Bruno Bernard), la circulation n’est pas simple dans des secteurs comme la rue Grenette, où piétons, voitures, vélos et bus se disputent le bitume. Béatrice Vessilier, en charge de l’urbanisme et du cadre de vie, a donc présenté plusieurs scénarios pour fluidifier ces axes : « La Presqu’île est déjà très bien desservie par les transports en commun, mais il faut réorganiser ces lignes de surface, puisqu’il y a environ 1.400 bus qui empruntent chaque jour le secteur Terreaux-Cordeliers, dit-elle. Place des Terreaux, on enlèverait les lignes fortes de bus au profit d’une circulation sur les quais de Saône et la rue de Grenette ».

Début de la concertation le 20 juin

Différents axes de bus seraient déplacés sur les quais, voire supprimés au nord et au sud de la place Bellecour, « pour libérer un peu de place ». Même si la voiture ne représente que 15 % des déplacements, le projet prévoit « plus de zones de rencontre avec voitures limitées à 20 km/h avec priorité aux cyclistes et aux piétons, et des flux automobiles extrêmement réduits », selon Valentin Lungenstrass, adjoint à la mobilité et aux logistiques urbaines.

La nouvelle Presqu’île imaginée par la municipalité EELV et par la métropole concentrerait ainsi leurs objectifs communs. A condition de convaincre les habitants et usagers du cœur de Lyon. « La concertation démarre le 20 juin, une réunion publique aura lieu début juillet », précise Béatrice Vessilier, pour déterminer « une première phase qui se déploiera entre 2023 et 2023 ». Le maître d’œuvre sera désigné en 2023, pour une transformation effective en 2030.