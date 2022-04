Quelques jours après l’annonce de la région Auvergne-Rhône-Alpes de baisser une partie des subventions accordées aux institutions culturelles, l’onde de choc n’est toujours pas retombée. En particulier à Lyon, où des lieux emblématiques comme l'Opéra ou la Villa Gillet seront très largement impactés par cette décision.

« Là où je suis en colère, c’est sur la brutalité des baisses. La Villa Gillet perd 100 % de ses subventions de la région. Cela revient à la condamner », réagit Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la ville de Lyon en charge de la culture. L’élue ne comprend pas non plus les arguments avancés par Sophie Rotkopf, vice-présidente de la région déléguée à la culture, dans les colonnes du Progrès lorsqu’elle déclare que l’établissement cité est « une structure très Lyonnaise ». « Cela ne tient pas débout. Le prochain projet de la Villa est en collaboration avec 40 lycées, dont plus de la moitié n’est pas de la métropole », rappelle l’adjointe.

« Wauquiez a la folie des grandeurs »

Pour Nathalie Perrin-Gilbert la raison est toute autre. « Laurent Wauquiez ne veut pas d’une culture qui apprend à penser, qui forme les citoyens », analyse-t-elle dénonçant sa « folie des grandeurs ». « Il préfère s’implanter seul en Auvergne avec un musée de la civilisation gauloise qui va coûter des centaines de millions d’euros, un projet qu’il est seul à piloter, où il pourra afficher fièrement un grand panneau bleu et blanc et sa photo. Il est ivre de lui-même », tance-t-elle sans détour.

Mais du côté de la région, qui précise que le budget culture 2022 « est resté identique à celui de 2021 (62 millions d’euros) », la polémique n’a pas lieu d’être. « Il n’y a pas de jugements portés sur les actions conduites par ces structures, simplement le souci de conduire l’action culturelle régionale sur l’ensemble du territoire », répond-elle à 20 Minutes. Et de rappeler que « les festivals dont la subvention est inférieure à 4.000 euros, les filières cinéma, livres et arts plastiques ne seront pas concernées par les baisses ».

Quant à la Ville Gillet, « son financement revient aux collectivités locales concernées » tranche la région. De quoi irriter une nouvelle fois Nathalie Perrin-Gilbert : « Cela n’a pas de sens, la région est une collectivité territoriale au même titre que la ville et la métropole ».

Reste à connaître la nouvelle répartition des subventions qui n’a pas encore été communiquée. Nathalie Perrin-Gilbert prévoit déjà une réunion de crise en sollicitant les services de l’Etat. Ensuite, « la ville va se retrousser les manches mais on ne peut pas faire le travail de la région », conclut l’élue.