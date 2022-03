Véritable institution lyonnaise, installée depuis 74 ans dans le parc de la Tête d’Or, le théâtre de Guignol change de décor. Le castelet historique restera dans l’écrin verdoyant du parc mais un second ouvrira en presqu’île.

A partir du 12 février, Guignol, Madelon et Gnafron iront taper du bâton du côté du Grand-Hôtel-Dieu. Une salle de 178 mètres carrés, installée dans la « cour du midi » a été repensée pour accueillir à terme 80 spectateurs.

« Garder l’ADN des années passées »

Depuis 1948, la famille Moritz-Vallin a à cœur de faire vivre et perdurer la figure de Guignol. Pendant près de 70 ans, Antoine et Yvonne ont restauré, cloué, décapé, lavé, grimé, maquillé et costumé leurs marionnettes. Au décès d’Yvonne, en 2017, ses petits-enfants ont sollicité le grand Hôtel-Dieu afin d’implanter un second castelet. Ce qui sera bientôt chose faite après quatre années de discussion et de chantier.

« Pour ma sœur et moi, il était important de faire perdurer notre héritage familial tout en gardant l’ADN des années passées », explique Rémy Vallin, le petit-fils, dans un communiqué. A partir du 12 février, le théâtre donnera tous les mercredis, samedis, dimanches, deux spectacles par jour, à 15 heures et 17 heures. Ainsi que les jours fériés et les tous jours durant les vacances scolaires.