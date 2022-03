Dans sa belle camionnette, Jérôme Bénozillo se prépare à démarrer sa tournée du Capotier, ce mardi 1er mars à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. Au total, il doit parcourir près de 200 kilomètres, pour distribuer des préservatifs et des produits d’hygiène à une centaine de travailleuses du sexe (TDS), comme il préfère les nommer.

Voilà désormais 18 ans que Jérôme effectue cette tournée du Capotier, deux fois par semaine. Aujourd’hui, c’est la plus grosse tournée qui a lieu un mardi sur deux, où il distribue de 7.000 à 8.000 préservatifs dans Lyon et sa périphérie.

Une vocation et un rôle social important

Mais pour lui, il ne s’agit pas d’une obligation, plutôt d’une vocation : « Ce qui m’a bien plu pendant ces 18 ans, c’est que j’étais pile poil dans le créneau que j’aurais aimé faire toute ma vie. Je suis à mon compte, je suis commerçant, je gagne ma vie, mais j’ai un rôle social important », nous explique Jérôme.

En vendant ses préservatifs 40 à 50 % moins cher que dans les commerces traditionnels (20 € les 144 préservatifs) et en proposant de nombreux produits d’hygiène comme du gel hydroalcoolique, des lingettes ou des serviettes en papier, Jérôme est vu comme un sauveur pour les personnes qu’il fournit.

Lisa, une TDS qu’il rencontre dans sa tournée de la journée, témoigne de son importance : « Grâce à lui, je peux faire ce métier. Je ne pourrais pas travailler sans le matériel qu’il nous vend. »

Des relations de respect et d’amitié

Si Jérôme est aussi important dans le paysage de la prostitution lyonnaise, il a dû avant tout apprendre à tisser des liens de confiance. Malgré de « nombreuses tentations et sollicitations », il ne s’est jamais laissé tenter, et n’est jamais monté dans un camion : « Je pense que c’est pour ça qu’elles me respectent. »

Désormais, il noue même avec certaines TDS des liens d’amitié. Alors que l’une d’elles lui offre une bouteille de vin rouge en cadeau, il est aussi gratifié de « héros » ou de « très bon ami ». Il prend des nouvelles des familles, s’enquiert de leur santé, et répond avec plaisir à leurs questions. « Sur toutes les prostituées, il y en a bien 10 ou 12 avec qui j’aimerais garder une relation », reconnaît-il.

L’heure de la retraite pour penser à soi

En effet, après 18 ans en tant que Capotier, Jérôme Bénozillo voudrait aussi prendre sa retraite. « Maintenant, je suis un peu essoufflé. Je les aime beaucoup, mais il faut savoir arrêter. Je veux voyager, prendre du temps pour mes petits-enfants, et faire la fête ! » confie-t-il.

En pourparlers avec quelques successeurs, il cherche toujours une personne capable d’allier humour et décontraction. Mais il faut aussi qu’il soit « sérieux pour les affaires » et « respectueux envers les TDS, malheureusement trop peu respectées par les hommes », prévient Jérôme.

Si le Capotier attend avec impatience l’heure de la retraite, peut-être que ce sera aussi le moment de raconter en détail cette expérience unique qu’il a vécue si longtemps : « 18 ans chez les prostituées, c’est le titre d’un bouquin ! Il faut que je l’écrive, mais je n’ai pas le temps », explique-t-il. Du temps, Jérôme devrait désormais bientôt en avoir.