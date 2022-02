A première vue, Tire-toi une bûche est un sympathique bar-restaurant du quartier Vauban, dans le 6e arrondissement de Lyon, à la chaleureuse déco où le bois domine. Des gaillards barbus vous accueillent avec bonne humeur, à l’étage, 200 jeux de société à disposition invitent à y passer un après-midi ou une soirée entre amis. Mais un secret se cache dans son sous-sol… Descendez les escaliers, là, l’obscurité vous envahit. Trois portes se présentent à vous. Entrez, vous n’en sortirez pas indemne : une bonne partie de fous rires vous attend.

Unique à Lyon, Tire-toi une bûche abrite trois salles de défis. « Ça, c’est le Takavisé », présente Augustin Richard, l’un des fondateurs du lieu, devant une immense cible clignotante, façon fête foraine, où l’on doit jeter des balles de couleur dans les cibles correspondantes. « La machine a été construite sur-mesure par Takagi, un studio de création d’escape game lyonnais », explique-t-il avant d’ouvrir la deuxième porte. La pièce plongée dans le noir s’illumine soudain de dizaines de rayons laser verts. « C’est le Takabraké », sourit notre guide. Pour laisser la surprise, précisons seulement qu’on peut jouer à 4 ou 5, pour 6 euros par personne, et qu’il vaut mieux réserver les vendredis et samedis.

Cet esprit potache était déjà dans l’esprit de trois amis, Alexandre Streicher, Augustin Richard et Gaëtan Sanchez, lorsqu’ils décidèrent d’ouvrir ce bar à jeux d’un nouveau genre. Il s’agissait d’une reconversion inhabituelle : le premier est un comédien québécois, tandis que les deux autres sont docteurs en neurosciences… Même leur cuisinier, Morgan de Polignac, a un CV peu commun : docteur en littérature comparée, il a longtemps enseigné le chinois avant de se former à sa vraie passion, la cuisine, qu’il aborde lui aussi de manière ludique et créative.

Ouvert aussi aux non-joueurs

« Comme il y avait déjà des bars à jeux à Lyon, on a réfléchi à ce qui manquait dans cet univers pour proposer quelque chose de nouveau », raconte Augustin Richard. « On a alors entendu parler de La Pioche, à Nantes, et de ses salles de défis, et on s’est dit qu’on allait apporter ça, en plus des bonnes bières et des bons jeux ! » La recherche d’un lieu assez grand (360 m2) a pris du temps, sans compter la crise sanitaire. Puis une campagne de crowfunding a été lancée avec succès. Tire-toi une bûche – d’après une expression de bienvenue au Québec – a ouvert à l’automne 2021 et n’a plus désempli depuis.

Les clients de Tire-toi une bûche ne sont pas tous joueurs, la carte, savoureuse et originale, suffit d’ailleurs à pousser la porte. Mais il suffit de peu pour se prendre au jeu. « De plus en plus de gens s’y mettent, même ceux qui ne jouaient pas quand ils étaient gosses », remarque Augustin Richard. « C’est pour ça qu’on propose aussi des animateurs dédiés qui, pour 4 euros, peuvent vous initier ou vous faire découvrir de nouveaux jeux. » Des soirées thématiques proposent quiz, blind tests, défis, présentations en avant-première de jeux de société. Plus qu’un bar, décidément : un remède à la déprime hivernale.