« Ce sont un peu les Oscars du tourisme ! » Virginie Carton, directrice générale d’Only Lyon Tourisme et Congrès, peut se réjouir de la récompense octroyée par les World Travel Awards. Le 16 décembre, cette organisation professionnelle internationale a élu Lyon première destination touristique à découvrir en 2022. Ces « WTA » récompensent plusieurs catégories dans différents pays du monde, grâce à deux votes, celui du public, et celui de 330.000 professionnels du tourisme qui compte double. Les votants avaient déjà honoré la capitale des Gaules en octobre, « en l’élisant 2e meilleure destination urbaine européenne, derrière Moscou mais devant Amsterdam et Barcelone », rappelle Virginie Carton.

Les critères récompensés concernent l’ensemble des hébergements, de la restauration et des modes de transport, avec des démarches accrues depuis trois ans vers un tourisme plus responsable. Pour OnlyLyon, cette première place est aussi « la reconnaissance d’un certain modèle à la lyonnaise : une ville à taille humaine, avec un patrimoine classé à l’Unesco, un patrimoine gastronomique incluant le label des Bouchons lyonnais », soit un côté authentique qui garantirait « l’expérience d’un art de vivre à la française », ce que semblent de plus en plus rechercher les nouveaux touristes à Lyon.

Une grande proportion de voyageurs d’affaires

Car ils sont toujours nombreux après plus d’un an de crise sanitaire : Lyon a été « assez résiliente, grâce à une grande majorité de visiteurs français, de l’ordre de 75 % », note Virginie Carton, tout en se félicitant du retour progressif des visiteurs européens et nord-américains. Selon les chiffres d’OnlyLyon, la ville est la deuxième destination touristique de France, avec 6 millions de visiteurs par an.

Or, parmi eux, 34 % viennent pour du tourisme d’agrément, tandis que 66 % sont des voyageurs d’affaires. Le pouvoir prescripteur des World Travel Awards se mesure donc aussi auprès de ceux-ci : « Nous avons un bassin économique fort, avec des entreprises déjà implantées, et des infrastructures de tourisme d’affaires comme la Cité des Congrès, qui est particulièrement vertueuse dans ses différents labels… Mais on n’organiserait pas un congrès dans une destination qui ne serait pas séduisante ! »

Fort de son rayonnement, l’office du tourisme compte élargir son action métropolitaine. « Notre nom est OnlyLyon mais notre territoire, ce sont les 59 communes de la métropole », conclut Virginie Carton. Le tourisme de proximité sera encouragé en communiquant sur tout ce qui existe en termes d’offres, de découvertes d’un artisanat ou d’un terroir, « pour répondre à un besoin accru d’expériences un peu différentes, encore plus authentiques ».