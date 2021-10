Eteinte en décembre 2020 pour cause de crise sanitaire, la Fête des Lumières devrait à nouveau illuminer l’hiver lyonnais du 8 au 11 décembre prochains. « L’idée, c’est de nouveau d’avoir une fête grandiose, car c’est l’esprit de la fête », a révélé Grégory Doucet dans une interview au Progrès.

Le maire écologiste de Lyon a révélé qu’une partie de la programmation annulée l’an dernier serait reprise, et que les illuminations sortiraient du centre-ville pour aller jusqu’à Blandan et aux Subsistances, où le chorégraphe Jordi Gali présentera une création monumentale. Une attention particulière sera également portée aux plus jeunes spectateurs.

Le budget de la ville s’élève à 2,4 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 500.000 euros venus du mécénat, soit moitié moins qu’en 2020.