La police lance un appel à témoins ce jeudi pour appuyer l’enquête sur l'accident qui a coûté la vie à un cycliste de 58 ans à Vénissieux, le 15 septembre. Une collision mortelle avait eu lieu vers 11h30 entre un cycliste​ et un camion de 12 tonnes à l’angle de la rue Pelloutier et du boulevard Urbain Est.

Les témoins de l’accident sont invités à contacter les enquêteurs de la brigade des accidents et des délits routiers au 04 72 82 15 43, ou le 17 en dehors des heures ouvrables (nuits et week-ends), pour déterminer les circonstances exactes du drame. Le chauffeur, hospitalisé en état de choc après le drame, a été entendu depuis et placé en garde à vue.