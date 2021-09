Une grève des conducteurs de bus TCL perturbe certaines lignes de l’ouest lyonnais ce lundi. Très suivie par les dépôts de Perrache Confluence et de Vaise, elle fait suite aux coups de feu qui ont visé un bus de la ligne C20 qui reliait Bellecour à Francheville, au niveau de Sainte-Foy-lès-Lyon le 1er septembre dernier.

La plupart des lignes circulent avec une fréquence allégée, tandis que la C6 est limitée entre Campus Lyon Ouest et Gare de Vaise, la C14 entre Les Sources et Gare de Vaise, et la 31 entre Cité Edouard-Herriot et Gare de Vaise. Les lignes 5, 10E, 15E, 20, 20/22, 21, 22, 46, 55, 65, 66, 89D, S1 et S11 ne circulent pas.

La grève est suivie par plus de 60 % des chauffeurs, excédés par les incivilités croissantes, les agressions et le silence de leur direction, régulièrement alertée.