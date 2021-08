Les syndicats de la fonction publique territoriale ont déposé un préavis de grève valable à partir de ce lundi 30 août à l'hotel de ville de Lyon. La mairie, qui emploie la bagatelle de 8.500 personnes, doit en effet se mettre en conformité avec la loi concernant le nombre de jours de congés de ses agents municipaux.

Ces derniers bénéficient en effet depuis plusieurs mandats de trois jours de repos supplémentaires par an par rapport à la durée légale du travail (1607 heures par an). Or le gouvernement, dans un souci d'équité et d'efficacité des dépenses publiques, demande aux collectivités un peu trop généreuses d'appliquer la règle commune, rapporte le quotidien Le Progrès.

Même situation dans d'autres villes

Des négociations sont ouvertes avec les représentants du personnel. Les trois jours de congés supplémentaires pourraient être maintenus pour les métiers considérés « pénibles », comme le prévoit la loi. En revanche, pour les autres, les jours en question pourraient être supprimés. A défaut, un allongement du temps de travail hebdomadaire est envisagé.

Une diminution du nombre de congés annuels ou une augmentation du temps de travail est également en discussion dans d’autres municipalités, à l’image de Paris.