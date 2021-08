Coup de frein dans les rues de la métropole lyonnaise. Alors que Paris s’apprête à abaisser ce lundi sa vitesse maximale à 30km/heure, c’est capitale de la région Rhône-Alpes pourrait elle aussi devenir « Ville 30 » en 2022. C’est le vice-président de la Métropole chargé des Déplacements Fabien Bagnon qui l’a annoncé en fin de semaine à nos confrères de Salade Lyonnaise. « La date sera annoncée avant la fin d’année », a précisé le conseiller municipal de Saint-Genis-Laval.

« Le principe de la ville 30 c’est une inversion de la logique : on a une vitesse qui est limitée à 30 par défaut et ponctuellement sur les axes principaux on a une limitation à 50km/h », a détaillé Fabien Bagnon au micro de BFM Lyon. L’objectif de cette mesure : faire baisser le nombre d’accidents, réduire la pollution sonore et atmosphérique et laisser plus de place aux cyclistes et aux piétons.