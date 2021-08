Dix départements du quart sud-est de la France sont placés en vigilance orange aux orages selon le dernier bulletin de Météo-France : l’Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

La puissante dégradation orageuse devrait se produire cet après-midi et ce soir, de l’est du Massif central aux Alpes et au Jura en passant par le Lyonnais et le Val de Saône. Les orages attendus se caractérisent avant tout par un risque prononcé de très fortes rafales, souvent comprises entre 100 et 120 km/h, notamment en montagne.

L’accalmie est annoncée en deuxième partie de nuit prochaine.