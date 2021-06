Huit personnes ont été interpellées à Annecy après qu’un regroupement de jeunes a dégénéré, lundi soir en marge de la Fête de la musique, a-t-on appris ce mardi de source policière.

Un regroupement de « collégiens et lycéens » a débuté vers 21 heures au bord du lac d’Annecy, au niveau de l’esplanade du Pâquier et du centre Bonlieu, où ils étaient « plus de 2.000 », a précisé la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Haute-Savoie.

Annecy : la fête de la musique vire à l'émeutepic.twitter.com/GjFgN4QII8 — Pierre Sautarel (@FrDesouche) June 21, 2021

Un battle de danse à l’origine des altercations

« Au début, c’était un pique-nique dans une très bonne ambiance et puis, petit à petit, ils ont fait des battles de danse qui ont dégénéré visiblement. S’en sont suivies des altercations », a-t-on ajouté. Les forces de l’ordre sont intervenues et ont essuyé « des jets de projectiles » avant de répliquer par des tirs de grenades lacrymogènes, selon la DDSP, qui a dénombré « trois policiers blessés ».

Les opérations de maintien de l’ordre se sont poursuivies dans la nuit. La police a notamment constaté des feux de poubelles dans le secteur. « Ce qui s’est passé est aussi inadmissible que lamentable », a réagi mardi matin sur France Bleu le préfet de la Haute-Savoie Alain Espinasse.

Dans le centre-ville de Grenoble​, 200 personnes rassemblées autour d’un fourgon équipé d’un ampli ont été dispersées en début de soirée, tandis qu’au niveau de la place Grenette, où l’ambiance était festive, la police a essuyé un jet de projectile, mais sans faire de blessé ni entraîner d’interpellation. Vers 2 heures, la place Grenette et, à proximité, le jardin de Ville, ont été évacués sans incident.