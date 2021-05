Lyon, en 2018 Illustration du réseau TCL — Caroline Girardon/20 Minutes

Dès ce mercredi, il devrait y avoir foule dans les rues pour la réouverture des boutiques, des lieux culturels et des terrasses, autorisées à ne baisser le rideau qu’à 21 heures, nouvelle heure de début du couvre-feu. Pour accompagner cette reprise à une vie plus normale dans l'agglomération lyonnaise,le Sytral a décidé de renforcer l’offre de transports des bus, métros, trams et funiculaires dès ce 19 mai.

Depuis le 3 mai, selon le syndicat mixte, autorité organisatrice des TCL, ​le réseau lyonnais enregistre « une nette progression de sa fréquentation en journée et en soirée pour atteindre les 65 % et plus d’un million de voyages par jour ». Face à ces besoins de transport, une offre de 95 % sera déployée en semaine et de 100 % les week-ends et en soirée « en lien avec la période printanière, propice aux déplacements et aux loisirs », indique dans un communiqué Bruno Bernard, le président du Sytral.

Le 9 juin, marquant la dernière étape du déconfinement et le décalage du couvre-feu à 23 heures, le réseau TCL fonctionnera de nouveau à 100 % pour accompagner « la reprise de l’ensemble des activités économiques, culturelles et sportives ».