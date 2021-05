Image de deux femmes marchant sous la pluie. — C. Allain / 20 Minutes

Un déluge. Lundi, le record de précipitations tombées en une journée a été battu à Lyon, avec 105,9 mm d’eau enregistrés à la station météo de Bron. Soit l’équivalent d’un mois de pluie. Le précédent record datait du 7 septembre 2010, journée au cours de laquelle 104,1 mm de pluie étaient tombés en vingt-quatre heures, selon Météo France.

Dans le Rhône, où un appel à la prudence avait été lancé à la préfecture en raison de débordements possible de la Saône et du Gier, les pompiers ont été très sollicités, avec une centaine d’appels enregistrés entre lundi et mardi matin pour des locaux inondés.

Dans l’Est et le Sud de Lyon, plusieurs routes ont été submergées et restaient difficilement praticables ce mardi matin. Ces fortes pluies n’ont entraîné aucun blessé dans le département, toujours placé en vigilance par Météo-France face au risque de crues.