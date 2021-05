En janvier 2021 au centre de vaccination contre le Covid-19 de Gerland à Lyon. — E. Frisullo / 20 Minutes

Les créneaux sont ouverts depuis 10 h ce lundi et devraient vite trouver preneurs. Mardi soir, pour la première fois, le centre de vaccination du palais des Sports de Gerland à Lyon sera ouvert de 20 h à minuit. Une nocturne « exceptionnelle » selon les HCL qui comptent vacciner 600 personnes au cours de cette soirée. Pour s’inscrire, les personnes éligibles à la vaccination peuvent prendre rendez-vous via Doctolib.

Cette soirée s’inscrit dans le cadre de « la montée en puissance de la vaccination anti-covid en France », rappelle le CHU de Lyon ce lundi. Un coup d’accélérateur rendu possible grâce aux livraisons de vaccins Pfizer qui devraient encore augmenter dans les prochains jours. Après un début plus que lent de la campagne de vaccination, le CHU, qui a augmenté la cadence depuis un mois, prévoit de réaliser 30.000 injections par semaine dans ses six centres dédiés dans la métropole, dont plus de la moitié à Gerland.

Pas de pont pour la vaccination

Au cours de ce week-end du 8-9 mai, le centre du Palais des sports de Gerland a expérimenté un fonctionnement permettant 2.300 vaccinations/jour (soit 16.000 par semaine). « L’expérimentation ayant été une réussite grâce à la mobilisation de tous les partenaires, ce fonctionnement devient pérenne à partir de ce lundi 10 mai », soulignent les HCL. En complément, les cinq autres centres gérés par le CHU fonctionneront cette semaine à leur rythme maximal pour pouvoir assurer 12.500 injections sur une semaine. Ce jeudi, férié, ainsi que les quatre jours du « pont », les six centres fonctionneront normalement, aux horaires habituels.

Depuis ce lundi, la vaccination contre le Covid-19 est ouverte aux plus de 50 ans. Dans le Rhône, près de 24 % de la population a reçu une première injection et 11.5 % deux doses, soit un peu moins qu’au niveau national.