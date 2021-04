Un brassard de police. (illustration) — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Jets de projectiles, tirs de mortiers d’artifices et feux de poubelles ont émaillé la soirée de vendredi à Vaulx-en-Velin (métropole de Lyon) ainsi qu’à Bourgoin-Jallieu ( Isère) où deux policiers ont été blessés, a-ton appris de sources concordantes. A Bourgoin-Jallieu Les tensions ont commencé en toute fin d’après-midi dans le quartier Champaret alors que des policiers intervenaient pour mettre fin à un rodéo sauvage à moto, précisent les forces de l’ordre dans un communiqué.

Après une interpellation et lors de la saisie d’une moto-cross, « plusieurs jeunes » ont lancé des projectiles en direction des forces de l’ordre, blessant un fonctionnaire de la police nationale à un poignet et un policier municipal à la tête, avec un pavé. Ce dernier a été emmené aux urgences de l’hôpital de la commune où il s’est fait poser trois points de suture. Il bénéficie d’un suivi neurologique et de cinq jours d’ITT. L’auteur des faits a été identifié, selon la même source.

Une enquête est en cours au commissariat de Vaulx-en-Velin

Plus tard en soirée, plusieurs feux de poubelles dans le quartier ont été éteints par les pompiers, sous la protection des forces de l’ordre, ces dernières essuyant à deux reprises des tirs de mortiers d’artifices dont ceux d’un groupe d’une quinzaine de personnes regroupées au niveau d’un centre social. Au cours de cette séquence, les policiers ont procédé à deux interpellations pour incendies de poubelles et une dernière pour non respect du couvre-feu.

Peu avant minuit, le scénario s’est ensuite répété dans le quartier Champ-Fleuri, où une dizaine d’individus « vêtus de noir » ont mis le feu aux poubelles et où les fonctionnaires de police ont été également la cible de mortiers. Ces derniers ont répliqué avec des tirs de LBD et des grenades lacrymogènes, ramenant rapidement le calme sur les lieux. A Vaulx-en-Velin, en début de soirée, un groupe de jeunes circulant à scooter a tiré des mortiers en direction du commissariat de la ville, a indiqué la préfecture du Rhône.

Un deuxième épisode de tirs similaires a eu lieu plus tard dans la soirée dans le quartier sensible du Mas-du-Taureau où une patrouille de la brigade anti-criminalité a été visée. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour éloigner les assaillants sans parvenir à les interpeller. Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête est en cours au commissariat de Vaulx-en-Velin pour établir la lumière sur ces faits.