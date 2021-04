Le maire de Lyon Grégory Doucet. — Bony/SIPA

Une décision encore rarissime en France à ce niveau de responsabilités. Père depuis la nuit dernière d’une petite fille, Grégory Doucet a décidé de laisser la main pendant deux semaines pour se consacrer à son quatrième enfant. « Une mise en retrait », selon son entourage, plus qu’un vrai congé paternité puisque le maire écologiste de Lyon sera joignable et disponible si besoin. « C’était compliqué pour lui de partir totalement en pleine crise Covid​ ».

Pendant ce temps de « pause », la gestion des affaires courantes sera assurée par sa première adjointe, Audrey Hénocque, et le reste de l’exécutif, souligne la ville de Lyon, confirmant une information du Mondeet de Tribune de Lyon. « Cela est possible car nous sommes dans une logique d’exercice du pouvoir à l’horizontal. Tout le monde est mobilisé », poursuit-on dans son entourage.

Grégory Doucet ne sera toutefois pas très loin. Le jeudi matin, il assistera à la réunion hebdomadaire consacrée à la mairie à la crise du Covid-19 et doit notamment être présent samedi place Antonin-Poncet à la commémoration du génocide arménien, précise-t-on à la ville de Lyon.