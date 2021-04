Sur les berges de Saône à Lyon, le 31 mars 2021. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Deux individus se présentant comme les organisateurs de la fête sauvage qui a réuni 300 personnes mardi sur les quais de la Saône à Lyon ont été placés en garde à vue après s’être rendus à la police, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Lyon.

« Deux frères de 26 et 22 ans sont actuellement entendus par la police pour mise en danger de la vie d’autrui et non respect des mesures édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire », a indiqué à l’AFP le procureur de la République Nicolas Jacquet, en précisant que les investigations se poursuivaient pour identifier d’éventuels autres organisateurs.

« Il est important pour nous d’assumer nos actes »

« Nous avons décidé de nous rendre à l’hôtel de police de Lyon ce vendredi 2 avril suite à l’enquête qui a été ouverte par le procureur de la République. Il est important pour nous d’assumer nos actes et leurs conséquences », affirme l’un des deux organisateurs auto-revendiqués dans un enregistrement audio diffusé par le site d’info culturelle Le Petit Bulletin.

Dans ce même extrait de 38 secondes, sur lequel les voix ont été modifiées, son frère dénonce « un acharnement médiatique ». « Notre démarche aujourd’hui est de stopper toute spéculation à notre encontre et nous nous laissons entre les mains de la Justice. A la suite de cette enquête, nous communiquerons de manière plus précise sur le pourquoi du comment », conclut le message.

La consommation d’alcool dans les parcs désormais interdite

Mardi soir, des images montrant des participants jeunes et le plus souvent non masqués en train de boire et danser sur les quais de Saône ensoleillés avaient suscité de nombreuses réactions. Le préfet du Rhône avait saisi dès mardi soir le parquet, selon l’article 40 du code de procédure pénale, après avoir qualifié dans un tweet le rassemblement d'« irresponsable et inacceptable ». Il avait alors précisé que, « compte tenu de la proximité de la Saône et du danger qu’aurait créé une intervention », les forces de l’ordre s’étaient vu demander de ne pas intervenir.

Alors que la fête, avec musique et boissons, s’achevait un peu avant 20 heures, au-delà de l’horaire de couvre-feu, des participants avaient indiqué à un journaliste de l’AFP avoir eu vent de l’événement sur les réseaux sociaux. Jeudi soir, la préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant la consommation d'alcool dans les parcs et les jardins de la métropole de Lyon jusqu’au dimanche 2 mai.