En janvier 2021 au centre de vaccination contre le Covid-19 de Gerland à Lyon. — E. Frisullo / 20 Minutes

Dès la semaine prochaine, 14.000 personnes devraient être vaccinées à Gerland, soit cinq fois plus que la jauge initiale.

Une accélération très attendue de la vaccination liée principalement à l’arrivée de doses de vaccins Pfizer.

Cela s’est traduit par l’ouverture de nouveaux créneaux pour se faire vacciner.

Une forte montée en puissance rendue possible grâce à l’accélération, tant attendue, de la livraison des doses de vaccins Pfizer. Dans les nuits de mercredi et jeudi, le centre de vaccination du Palais des sports de Gerland à Lyon va être totalement redimensionné pour pouvoir accueillir et vacciner davantage de personnes. Dans un premier temps, le centre de dépistage PCR va être transféré dans le Petit palais des Sports, contigu au grand.

Et la nuit suivante, les boxes de consultations et infirmiers ainsi que l’ensemble du parcours du patient vont être reconfigurés pour être en mesure de vacciner 2.000 patients dès jeudi contre le Covid-19, indiquent ce lundi les Hospices civils de Lyon. Soit cinq fois plus que la jauge de personnes qui était vaccinées lors de l’ouverture du centre mi-janvier.

Des rendez-vous possibles sur Doctolib

« L’accélération des livraisons de vaccins Pfizer, et la densité des liens entre tous les partenaires constituant le centre, ont permis de l’ouvrir 7 jours sur 7, portant sa capacité à 8.400 vaccinations par semaine depuis le 14 mars, ajoutent le CHU de Lyon. Une montée en charge qui va se poursuivre avec 10.000 injections prévues cette semaine et 14.000 la semaine suivante. Cette capacité exceptionnelle en fera l’un des plus grands centres de France, préfigurant l’organisation des "méga-centres" de vaccination attendus sur l’ensemble du territoire dans les prochaines semaines. »

Conséquence directe de cette accélération de la vaccination à Lyon, les rendez-vous tant difficiles à décrocher depuis des semaines pour les publics ciblés sont en train de se débloquer. Selon les HCL, 8.500 plages horaires ont été ouvertes sur Doctolib depuis le début de la semaine dernière « afin d’atteindre les 2.000 injections par jour 7j/7, jours fériés inclus ».

Un point rassurant quelques jours après le début du troisième confinement et la forte hausse des indicateurs de suivi du Covid-19 dans le Rhône. Au 28 mars, le taux d’incidence (476,1 cas pour 100.000 habitants) a nettement progressé. Les hospitalisations et les admissions en réanimation aussi, mais dans une moindre mesure, selon les données en ligne publiées par Santé publique France.