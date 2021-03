En janvier 2021 au centre de vaccination contre le Covid-19 de Gerland à Lyon. — E. Frisullo / 20 Minutes

Dans le Rhône comme dans la Métropole de Lyon, le taux d'incidence du Covid-19 a nettement progressé en une semaine, preuve que la circulation du virus est élevée.

Si cela se traduit par une hausse des hospitalisations à l'échelle du département, la situation reste stable en revanche en réanimation et dans les établissements lyonnais. Explications...

Une nouvelle vague de Covid-19 couve-t-elle dans le Rhône, à l’image de ce qui semble se jouer dans certains départements de la région parisienne, dans le Pas-de-Calais et les Alpes-Maritimes ? Plusieurs indicateurs de suivi de l’épidémie publiés chaque jour par Santé publique France laissent à penser que l’épidémie gagne du terrain dans le département. Mais d’autres données restent assez rassurantes. Pour vous permettre d’y voir plus clair, 20 Minutes vous propose un point sur la situation épidémiologique dans le Rhône à partir de l’analyse de quelques chiffres importants.

Un taux d’incidence en nette progression

C’est, après des semaines assez stables, l’évolution majeure de la semaine écoulée et l’un des chiffres qui alertent. Dans le Rhône, mais aussi dans la Métropole de Lyon, le taux d’incidence est en nette progression. Preuve que le Covid-19 circule beaucoup plus au sein de la population. Ce taux (244 cas au niveau national) s’élève à 280 cas pour 100.000 habitants dans le département et à 291 dans la Métropole après être resté plusieurs semaines sous la barre des 240 cas. A titre de comparaison, le taux d’incidence est de 407 cas pour 100.000 habitants dans le Pas-de-Calais et de 470 dans les Alpes-Maritimes, deux départements où les habitants sont confinés chaque week-end.

Le variant britannique en force

Aujourd’hui dans le Rhône, selon la cartographie de Santé publique France, le variant anglais représente environ les trois quarts des nouvelles contaminations. Un chiffre en hausse constante qui inquiète puisque ce virus est plus contagieux que la souche historique du SARS-CoV-2. Cette dernière ne représente plus que 11 % des contaminations tandis que les autres variants restent minoritaires.

Une faible couverture vaccinale

Encore une donnée peu rassurante. A ce jour, seuls 2.6 % des habitants du Rhône ont reçu les deux doses de vaccin contre le coronavirus et 6.8 % une seule dose, selon le dernier bilan de Santé publique. Des chiffres bien peu élevés deux mois après le début de la campagne vaccinale qui s’expliquent en partie par une pénurie des doses livrées à la France. Les doutes autour du vaccin AstraZeneca, qui ont finalement conduit Emmanuel Macron à suspendre son utilisation lundi, risquent fort de peser sur les lenteurs de vaccination. Malgré le coup d’accélérateur promis par le gouvernement, 40 % des personnes des 75 ans et plus, les plus exposés au virus, ont reçu une dose de vaccin (38 % dans le Rhône) et 22 % deux doses. Or, les médecins, scientifiques et les politiques s’accordent sur un point : le vaccin doit limiter les formes graves et mortelles de la maladie et une bonne couverture vaccinale au sein de la population permettra de diminuer l’impact du virus sur le long terme.

Les hospitalisations en hausse dans le Rhône

Au cours des sept derniers jours, le nombre de patients Covid + hospitalisés dans le Rhône a progressé, selon Santé publique France, passant de 878 personnes admises dans un établissement hospitalier le 8 mars à 922 au 15 mars. Dans la Métropole lyonnaise, la situation, stable depuis de longues semaines, n’évolue guère en revanche. Le CHU de Lyon compte aujourd’hui 349 malades du coronavirus hospitalisés, soit quatre de plus qu’il y a une semaine.

La situation en réa se maintient à un niveau élevé

Dans les services de réanimation, le nombre de patients Covid + accueillis n’a pas évolué en une semaine, que ce soit dans les hôpitaux du Rhône ou ceux gérés par les Hospices civils de Lyon, selon le point hebdomadaire fait par le CHU de Lyon ce mardi. Le taux d’occupation des soins intensifs reste fort toutefois, supérieur à 96 %, ces services devant à la fois prendre en charge les formes graves du Covid et les patients atteints d’autres pathologies sévères.

La prudence reste de mise

Cette stabilité des indicateurs de suivi de l’épidémie dans les hôpitaux, bien que toujours situés à un niveau élevé, confirme que la situation est toujours sous contrôle dans les hôpitaux de notre territoire. Mais, une fois encore, la vigilance reste de mise. L’évolution à la hausse du taux d’incidence constatée aujourd’hui pourrait en effet engendrer des tensions à l’hôpital dans les quinze prochains jours, si l’on se fie aux deux premières vagues épidémiques. Un délai de quinze jours était alors observé entre la progression de la circulation du virus au sein de la population et l’arrivée en nombre de formes inquiétantes ou sévères en milieu hospitalier.