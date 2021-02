FORMATION La formation itinérante et gratuite de cuisine imaginée par Thierry Marx est proposée à Lyon du 8 mars au 31 mai. La cible de ces cours ? Les demandeurs d’emploi non qualifiés, les bénéficiaires du RSA ou encore les réfugiés

Le chef Thierry Marx, fondateur des écoles de formation "Cuisine mode d'emploi(s)". — VINCENT LOISON/SIPA

Onze semaines pour apprendre les gestes et techniques de base et les dizaines de recettes du patrimoine culinaire français. Du 8 mars au 31 mai, Cuisine mode d’emploi(s), l’école de cuisine créée en 2012 par le chef étoilé Thierry Marx, débarque à Lyon pour une formation itinérante gratuite.

En partenariat avec Pôle emploi, cette formation vise à former au métier de cuisinier et à favoriser le retour vers l’emploi des jeunes ou moins jeunes sans qualification, bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS…), placés sous main de justice ou réfugiés statutaires.

Dix candidats retenus

Pour participer, les candidats ont jusqu’à jeudi pour postuler sur le site Internet de l’école. Pour avoir une chance de faire partie des dix personnes qui seront retenues vendredi à l’issue des entretiens avec le jury de sélection, il est impératif d’être majeur (ou le devenir pendant la formation), en recherche d’emploi et de maîtriser un minimum de français et les calculs de base. Il est bien sûr nécessaire d’être motivés et d’avoir un projet professionnel dans la cuisine.

Les cours, parrainés par le chef étoilé Régis Marcon, se dérouleront au sein de la Cité de la gastronomie au Grand Hôtel-Dieu puis s’achèveront en mai par un stage en cuisine chez des professionnels. L’objectif, au terme des onze semaines et une fois le titre professionnel de cuisinier en poche, est de pouvoir permettre aux candidats de décrocher un contrat de travail, en CDI dans l’idéal, mais aussi en CDD ou missions d’intérim, indique Pôle emploi à 20 Minutes.

Le secteur de la restauration, en fort besoin de main-d’œuvre qualifiée avant la crise liée au Covid-19, devrait toujours être pourvoyeur d’emplois dans les mois à venir, une fois les établissements rouverts. « Les restaurants rouvriront bientôt et ils auront besoin pour cela de personnels qualifiés et maîtrisant les nouvelles règles sanitaires », rappelle l’école sur sa plaquette de présentation.