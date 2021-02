Lyon sous la neige. — KONRAD K./SIPA

D’importantes chutes de neige sont attendues vendredi en Auvergne Rhône-Alpes et notamment dans le Lyonnais.

La neige risque fort de tenir au sol et pourrait atteindre 15 cm localement, y compris à Lyon.

Il est conseillé de différer ses déplacements non essentiels.

Difficile de savoir avec certitude combien de centimètres de neige tiendront au sol. Mais selon les différents sites de prévisions météorologiques, l’épisode neigeux annoncé pour vendredi dans la région Auvergne Rhône-Alpes devrait être conséquent. Y compris à Lyon.

La chaîne Météo prévoit des averses de faible intensité dans la matinée, dès 7 heures, et des chutes de neige plus intenses dans le Rhône au fil de la journée. Selon MétéoNews, entre 15 et 20 cm sont attendus localement en plaine, où les températures devraient osciller entre -2 et 0 degrés ce 12 février.

Des températures glaciales

Connu pour ses prévisions particulièrement précises, Lyon Météo prévoit également un « épisode neigeux conséquent » sur la région ce vendredi. « La prévision est très difficile à réaliser puisque même si les températures seront souvent négatives près du sol, elles pourraient être légèrement positives en altitude autour de 1500 m. Un doute persiste donc sur le caractère des précipitations (pluies verglaçantes ou neige) », souligne le jeune prévisionniste de la région lyonnaise. Selon lui, les secteurs qui seront les plus exposés vendredi à un important manteau neigeux (entre 10 et 20 cm) sont les alentours de Lyon, de Villefranche-sur Saône, d’Ambérieu, Vienne, Annecy et Chambéry.

« Une chose est certaine, les conditions de circulation seront délicates ce vendredi notamment l’après-midi et le soir », peut-on lire ce jeudi sur la page Facebook de Lyon Météo, où les prévisions devraient être affinées dans les prochaines heures pour les abonnés du site. La neige pourrait ensuite tenir au sol quelques jours et verglacée, des températures glaciales étant prévues pour ce week-end. Jusqu’à -7 samedi et -10 dimanche selon la chaîne Météo.

Le salage préventif des routes prévu dans la nuit

Face à la neige attendue, la Métropole a prévu d’engager son dispositif hivernal dans la nuit de jeudi à vendredi dès 4 heures du matin. Trois cents agents seront mobilisés sur les axes de l’agglomération pour un salage préventif. « Le télétravail est à privilégier », indique-t-elle. Et les trajets doivent être différés dans la mesure du possible.

Pour prendre la route vendredi, il faudra être équipés de pneus neige ou de chaînes afin de ne pas se retrouver en difficulté, rappelle la Métropole, invitant chacun à la prudence. La neige annoncée sera lourde et collante et pourrait être à l’origine de chutes d’arbres ou de fils électriques sur la chaussée.