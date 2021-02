Illustration: Une mairie dans la Sarthe. — GILE MICHEL/SIPA

Sa grande générosité est mise au profit des personnes âgées. Une habitante de Champagne au Mont d’Or, près de Lyon, décédée en 2019, a légué son patrimoine à cette ville où elle a vécu presque toute sa vie et a travaillé comme assistante sociale.

Selon Le Progrès, qui rapporte cette histoire ce mardi, la mairie a ainsi hérité de plus de 420.000 euros, constitués de deux maisons, de petits terrains et de bijoux. Lors de la rédaction de son testament il y a quinze ans, Denise Courteuge Thomas avait indiqué que son argent devait servir aux aides sociales de la commune et plus particulièrement aux personnes âgées.

Un lieu à son nom ?

Champagne-au-Mont-d’Or étant dotée d’une résidence pour seniors flambant neuve, ce legs sera destiné au centre communal d’action sociale et aux aides ménagères mobilisées auprès des personnes âgées pour leur permettre de rester le plus longtemps possible à leur domicile, a indiqué la mairie interrogée par le quotidien.

La municipalité prévoit de donner le nom de cette généreuse habitante à un lieu de la commune.