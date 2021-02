Un tram du réseau TCL à Lyon. (Illustration) — Caroline Girardon/20 Minutes

En 2026, trois nouvelles lignes de tram devraient être mises en circulation dans la métropole lyonnaise : le T6 nord, le T9 et le T10.

Des lignes en rocade, en projet depuis très longtemps pour certaines, qui devraient permettre de desservir des quartiers et communes oubliés et enclavés.

Pour les voir circuler, il faudra encore patienter quelques années. Mais les différents projets, attendus pour certains depuis quinze-vingt ans, semblent enfin bel et bien sur les rails. Ce lundi matin, les élus du Sytral, autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, ont acté la réalisation de trois nouvelles lignes de tramway dans la métropole. Ces projets, qui seront soumis dès cette année à la concertation des élus locaux et des habitants, répondent tous à un objectif commun : désenclaver des quartiers et des communes oubliés ces dernières décennies des plans de développement du réseau TCL et pour certains très enclavés malgré leur proximité avec Lyon.

Le campus de la Doua mieux connecté au centre de Villeurbanne

Projet le plus avancé, le T6 nord devrait être le premier à voir le jour au début de l’année 2026. Cette opération évaluée à 140 millions d’euros permettra de relier en 19 minutes, dans la continuité de l’actuel T6 (Gerland-Hôpitaux Est), le pôle hospitalier Est (Bron, Lyon) au campus de la Doua à Villeurbanne. Cette ligne en rocade de 5,5 km devrait compter 12 stations et traverser Villeurbanne en desservant notamment le quartier Grandclément et les Gratte-Ciel. Il offrira aussi aux étudiants une liaison directe entre l’immense campus et le centre-ville de Villeurbanne.

Le tram sera connecté au métro A et aux lignes de tram T1, T3 et T4, à Rhônexpress et à la ligne de bus C3. Environ 55.000 voyageurs par jour sont attendus sur cette liaison à l’horizon 2030, selon le Sytral, qui prévoit une concertation de quatre semaines sur ce projet au printemps. Les travaux devraient être menés en 2024 et 2025.

Villeurbanne verra aussi dans les prochaines années un autre chantier colossal démarrer : celui du tram T9. Cette liaison de 10,5 km, devrait compter une vingtaine de stations entre Vaulx-en-Velin/La Soie (métro A) et le campus de la Doua ou Charpennes, voire les deux, le tracé définitif devant être acté à l’issue de la phase de concertation. Tout l’enjeu de ce projet, attendu de longue date par les riverains, est de desservir les quartiers Buers Nord et Saint-Jean à Villeurbanne et Grande Ile à Vaulx-en-Velin, mal desservis aujourd’hui.

Une ligne attendue depuis des décennies par les Vaudais

Cette ligne franchira le boulevard Laurent-Bonnevay et le canal de Jonage et sera également connectée à une ou deux lignes de métro (selon le tracé) et plusieurs lignes de tramway. De 27.000 à 36.000 voyageurs par jour sont prévus d’ici à 2030 sur cette liaison, dont le coût est estimé à 224 millions d’euros, selon Béatrice Vessiller, deuxième vice-présidente EELV de la Métropole de Lyon et élue au Sytral, qui a présenté ce rapport lundi en comité syndical.

Une fois la concertation menée au début de l’été et le tracé définitif validé, les études de faisabilité devraient être faites cette année et les travaux devraient démarrer en 2023. « C’est un projet très important pour Villeurbanne et Vaulx-en-Velin », a estimé l’élue écologiste, à laquelle n’a pas tardé de se joindre Hélène Geoffroy. Elue au Sytral et maire de Vaulx-en-Velin, cette dernière a rappelé l’attente forte de ses administrés pour ce projet. « Cette ligne est attendue depuis la création de la Zup Mas du Taureau dans les années 70 », a-t-elle souligné.

Saint-Fons enfin desservie par une ligne forte

Au sud de la métropole, la ligne T10 devrait également être mise en service en 2026 entre la Gare de Vénissieux et Gerland (Debourg/Halle Tony-Garnier), en passant par Saint-Fons, avec un temps de trajet de 24 minutes. Ces 7,4 km coûteront environ 200 millions d’euros au syndicat mixte. Un investissement essentiel, a rappelé lundi l’élu écologiste du Sytral, Jean-Charles Kholaas, également vice-président de la Métropole. « C’est un projet très important qui dessert une ville quasi oubliée des transports collectifs depuis très longtemps. C’est un grand projet pour les habitants qui seront à 10 minutes de la ligne D du métro à Vénissieux et de la ligne B à Gerland. C’est une révolution pour eux », a-t-il martelé.

Pour cette ligne comme pour les autres projets, l’aménagement des voies du tram s’accompagnera de la requalification et de la végétalisation des espaces publics traversés. La promesse de trajets quotidiens simplifiés et d’un cadre de vie plus agréable censés offrir une véritable alternative à la voiture individuelle, leitmotiv ambitieux des élus écologistes.