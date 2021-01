Illustration dans les cuisines d'un chef. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Quinze jours, quinze chefs, quinze occasions de se régaler d’une bonne cuisine locale. Pour la bonne cause. Du 1er au 19 février, le kiosque des chefs solidaires proposera place des Jacobins, en plein centre de Lyon, des menus de restaurateurs concoctés et vendus au profit du foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

Cette initiative est née sous l’impulsion de Fabrice Bonnot, à la tête du restaurant lyonnais Cuisine et dépendances et fondateur de l’association Envie d’un sourire. Cette année, en raison du Covid-19, il a dû annuler la neuvième édition du concert solidaire Soupe en Scène. Aussi, pour venir en aide aux plus démunis, il s’est adapté et a imaginé ce kiosque des chefs. Soutenue par la célèbre mère lyonnaise Jacotte Brazier, cette opération réunit 15 cuisiniers réputés de la région, étoilés pour certains, à l’instar de Régis Marcon, installé à Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire.

Les bénéfices reversés pour les sans-abri

Ils concocteront leurs recettes, grâce au soutien du fournisseur Metro et reverseront l’intégralité des bénéfices au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, œuvrant pour les plus démunis. Chaque jour, un menu unique, avec entrée, plat et dessert sera proposé au public au prix de 28,50 euros, avec une réservation possible via Internet 48 heures à l’avance. Les gourmets pourront ensuite aller récupérer leurs plats au kiosque entre 15 h et 18 h en click & collect ou se faire livrer avec un supplément.

En 2019, Soupes en scène avait permis de récolter et de reverser 21.000 euros.