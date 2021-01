Lors d'un don du sang. Illustration — F.LODI/SIPA

La crise sanitaire liée au Covid-19 et les restrictions qui en découlent ne sont pas sans effets pour l'Etablissement Français du sang (EFS). Pour regonfler ses stocks, en berne depuis plusieurs mois, et inciter le public à se mobiliser, l’organisme organise les 1er et 2 février au Palais de la Bourse à Lyon une grande collecte en partenariat avec les Toques blanches lyonnaises.

Lors de ce rendez-vous, les chefs offriront à chaque donneur une crêpe confectionnée par leur soin. « En une heure, vous pouvez sauver trois vies », rappelle l’EFS, dont les stocks de plaquettes, de plasma et de sang sont utilisés notamment pour les pathologies de sang, les maladies génétiques, les cancers et leucémies, lors des interventions chirurgicales et pour les accidentés. En Auvergne Rhône-Alpes, 1.400 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre à la demande des établissements de santé.

Des collectes à Grenoble et Saint-Etienne

Pour rappel, toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne santé et pesant plus de 50 kg, peut être donneur. Lors du couvre-feu et de toute autre mesure restrictive liée au coronavirus, le don du sang fait évidemment partie des déplacements autorisés (aide aux personnes vulnérables). Pour participer à cette grande collecte, il suffit de s’inscrire en ligne sur le site dédié. Si plus aucun créneau possible ne convient, chacun peut se rendre à la Maison du don de Lyon Confluence, du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, et le samedi, de 9 h à 13 h. Il est indispensable de prendre rendez-vous au préalable au 04 78 65 63 63.

Au-delà de l’événement lyonnais, d’autres opérations de ce type sont prévues dans la région au cours des prochains jours. Un don du sang gourmet est programmé les 3 et 4 février à Saint-Etienne et une grande collecte est organisée le 6 février à Alpexpo à Grenoble.