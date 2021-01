Environ 70 cyclistes ont manifesté symboliquement à Lyon, vendredi matin, afin de protéger les pistes cyclables du stationnement sauvage. — Twitter La Ville à Vélo

S’il y a un sujet qui divise profondément les Lyonnais, ce sont bien les pistes cyclables. Trop, selon leurs détracteurs qui dénoncent des réalisations anarchiques et décidées sans concertation. Les automobilistes sont excédés de voir débouler des trottinettes ou des bicyclettes à chaque coin de rue ou constater que les voies de circulation leur étant dédiées ont été sérieusement amputées depuis l’été et l’arrivée des écologistes à la tête de la mairie de Lyon et de la métropole.

Les adeptes de la bicyclette ont, en revanche, manifesté ce vendredi matin dans le 6ème arrondissement en formant, le long du cours Vitton, une chaîne humaine pour protéger symboliquement les pistes cyclables. Des pistes sur lesquelles se garent sauvagement encore de trop véhicules, regrettent-ils.

#ProtegeTaPiste , c'est maintenant, et ça tombe bien 😄 pic.twitter.com/sAoUw4Jqph — La Ville à Vélo Lyon Métropole (@LaVilleaVelo) January 8, 2021

Les cyclistes obligés de se déporter dans le flux des voitures

A l’appel de l’association la ville à vélo, environ 70 personnes, vêtues de gilets bleues, sont venues au lever du jour s’installer sur le cours, constituant ainsi un rempart contre les voitures ou camions de livraison.

« Les cyclistes sont confronté(e) s quotidiennement à l’arrêt ou au stationnement d’automobilistes ou de conducteurs d’utilitaires et de poids lourds sur les bandes et pistes cyclables de la métropole, y compris les couloirs de bus partagés », déplore l’association souhaitant avant tout sensibiliser le grand public « au danger de ce type de comportement ».



Ils demandant aux élus et aux forces de l’ordre plus de verbalisations.