Cette année, la nouvelle équipe à la tête de la métropole de Lyon a refusé de leur délivrer une autorisation d’occupation temporaire. Les deux familles ont été priées d’aller s’installer loin de la métropole, qui ne possède aucun port.

« Je ne vois pas pourquoi les Grands Lyonnais paieraient pour le caprice de deux familles de bobo, argumente l’élu écologiste très remonté. C’est comme si vous décidiez d’installer votre camping-car place Bellecour et que vous demandiez à la ville de payer tous les aménagements nécessaires. »

Statu quo depuis un mois. A Lyon, la situation des deux familles, vivant sur des bateaux de plaisance s’enlise. A l’approche de l’automne, les propriétaires de la Fiancée du Pirate et du Porto Mare comptaient amarrer leurs habitations dans la darse nautique du quartier de la Confluence pour y passer l’hiver. Comme ils le font désormais depuis cinq ans et six ans. Problème : cette année, la métropole de Lyon, dont l’exécutif a changé au mois de juillet, a refusé de leur délivrer une autorisation d’occupation temporaire. Et les deux familles ont été priées d’aller s’installer ailleurs. Loin de la métropole qui ne possède aucun port.

« Ils le vivent assez mal d’autant que l’un des couples travaille à Lyon et que leur fille est scolarisée dans une école du 2e arrondissement », révèle Geneviève Brichet, porte-parole du collectif Péniche de Lyon qui a pris fait et cause pour eux. En attendant qu’une solution se dessine, la batelière a choisi d’accueillir l’une des familles sur son bateau. L’autre est allée s’amarrer « à la sauvage » à l’entrée de la darse et stationne sur la Saône reliée par câble à une péniche.

« Danger imminent »

« De fait, ils n’ont quasiment pas de chauffage. Ils sont désespérés et ne comprennent pas », poursuit Geneviève Brisset qui pointe le risque d’un danger imminent. « Jusqu’à présent, il a fait beau. Mais nous ne sommes pas à l’abri de crues. On sait très bien qu’un petit bateau d’à peine 13 mètres peut chavirer, explique-t-elle. Ils balancent dangereusement, les amarres peuvent craquer. Dans la darse, ils ont la possibilité de s’attacher à des ducs-d’Albe [pilotis] et s’appuyer dessus ».

Depuis, le collectif a engagé un véritable bras de fer avec la métropole de Lyon, qui campe sur ses positions. « Leur silence est pesant, ils doivent sûrement se dire qu’on va se fatiguer », poursuit Geneviève Brisset. Selon elle, dans le règlement, « il n’est mentionné nulle part qu’il est interdit de stationner l’hiver ». « S’il y avait une raison, on comprendrait. Mais là, il n’y en a pas », s’agace-t-elle, soulignant que les précédentes années, l’élu en charge du dossier s’était montré plus compréhensif en autorisant les familles à s’amarrer jusqu’à fin avril.

« Caprice de bobos »

A la métropole, Pierre Athanaze, vice-président en charge de l’environnement et de la prévention des risques, a récupéré la patate chaude. Un dossier « mal ficelé ». « Cette darse a été un caprice à une époque, estime-t-il. Elle est vide, elle n’a pas vraiment un usage défini et les installations électriques sont sous-dimensionnées. Elles ne permettent de chauffer plusieurs bateaux l’hiver ». Pas question dès lors d’engager des travaux « qui coûteraient une fortune », assure-t-il.

« Je ne vois pas pourquoi les Grands Lyonnais paieraient pour le caprice de deux familles de bobos. Ils ont fait le choix de vivre sur des petits bateaux. La collectivité n’a pas à résoudre ce problème à leur place, argumente l’élu écologiste très remonté. C’est comme si vous décidiez d’installer votre camping-car place Bellecour et que vous demandiez à la ville de payer tous les aménagements nécessaires ». Refusant d’accorder « un énième passe-droit » aux principaux concernés, le vice-président martèle qu’il ne changera pas d’avis.

« Ils ne sont pas dans le besoin comme ils voudraient le faire croire. Il y a des familles en situation bien plus précaire qu’il nous faut aider en priorité. Et si on dit oui cette année, ils vont revenir chaque année ? », s’interroge Pierre Athanaze, précisant qu’un port doit prochainement ouvrir à Anse dans le Beaujolais. De là à y voir une solution pour les familles… L’une d’entre elle, qui a demandé une place, ne pourra pas s’y amarrer avant 2022.