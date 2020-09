Le centre nautique Tony Bertrand à Lyon, ouvert été comme hiver. —

Après la fermeture des bassins d'été le 6 septembre, les piscines d'hiver rouvrent progressivement cette semaine.

En raison du Covid, la jauge est limitée dans chacun des établissements.

Cet hiver comme cet été, pour aller faire quelques brasses à Lyon, il faudra parfois s’armer de patience. Ce lundi, la mairie de Lyon a annoncé la réouverture progressive des piscines municipales d’hiver, après une petite semaine sans bassin accessible liée à la mise en œuvre de certains aménagements.

Depuis ce lundi, les piscines Saint-Exupéry (4e), Charial (3e), Tronchet (6e) et Delessert (7e) accueillent les baigneurs. Mercredi, ce sera au centre nautique Tony Bertrand, ouvert été comme hiver, d’être remis en fonction. « En raison de travaux engagés dans le cadre du contrat de performance énergétique (CPE) de la piscine de Vaise, fermée jusqu’à la fin octobre, l’ouverture de la piscine d’été de la Duchère est prolongée jusqu’au 16 octobre », détaille la ville de Lyon.

25 % de la jauge habituelle

En raison de la crise sanitaire toutefois, et du retour dans les bassins municipaux des scolaires et des nageurs inscrits dans les clubs et associations sportives, l’accès aux piscines risque d’être compliqué pour le grand public. Pour les activités scolaires, le nombre de classes accueillies devrait rester similaire aux années précédentes. « Des mesures de sécurité particulières sont prises pour organiser des activités décalées, des regroupements et des croisements de groupes classe », précise la municipalité.

Pour les activités sportives, le nombre de baigneurs par ligne sera limité à 6-8 par ligne de nage. Pour le grand public, enfin, les jauges d’accueil seront réduites à 25 % du fonctionnement habituel afin de limiter la proximité dans les bassins et permettre la désinfection et le nettoyage des piscines.

La capacité d’accueil sera ainsi limitée à 40 personnes en même temps dans la plupart des bassins d’hiver, à 50 à la piscine Garibaldi et à 100 nageurs au centre nautique Tony Bertrand. Dès ce lundi et après une tarification estivale spéciale (2 euros les deux heures réservées), les anciens tarifs redeviennent applicables (entre 2,6 et 3,4 euros, gratuit pour les moins de 6 ans). Et les personnes qui n’habitent pas la ville sont de nouveau autorisées à franchir la porte des bassins lyonnais.