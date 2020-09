TCL Dès vendredi soir, le métro circulera plus tardivement à Lyon les vendredis et samedis soir. Les lignes de bus « Pleine lune » vont aussi être remises en route dès jeudi soir

Lyon, le 15 octobre 2015. Illustration du métro à Lyon sur la ligne D. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Le dispositif, lancé en novembre 2019, avait été interrompu en raison du confinement. Dès vendredi 11 septembre au soir, les quatre lignes de métro rouleront de nouveau une partie de la nuit à Lyon pour permettre aux noctambules de rentrer en transports en commun.

Les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, le métro fonctionnera jusqu’à 2 heures du matin. Les parcs relais, connectés au métro, resteront eux accessibles jusqu’à 3 heures du matin le week-end, indique ce mardi matin Keolis Lyon, exploitant des TCL.

Jeudi, vendredi et samedi

Dès cette fin de semaine aussi, les trois lignes « Pleine Lune » (PL1, PL2, PL3), en fonction durant l’année universitaire, vont reprendre du service. Les nuits du jeudi, vendredi et samedi, ces bus circulent entre le centre de Lyon et les principaux campus ou résidences universitaires. Quatre trajets sont proposés aux jeunes usagers à 1h15, 2h15, 3h15 et 4h15.