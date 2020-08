Illustration d'un véhicule des sapeurs-pompiers. — Clément Follain / 20 Minutes

Un enfant âgé de 8 ans est mort noyé ce mardi après-midi à la piscine municipale de Champdor-Corcelles (Ain), a appris l’AFP auprès des services de secours.

Le garçon « a été retrouvé inconscient par les maîtres nageurs », a indiqué le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS).

Une enquête ouverte

L’enfant a été « pris en charge par les secouristes du centre, relayés par les pompiers et plusieurs équipes du SMUR de l’Ain et du Rhône, mais malheureusement il a été déclaré décédé », ont précisé les pompiers.

La victime était « originaire du département, habitué de la piscine, et venue avec ses parents et sa sœur » à la piscine. Une enquête a été ouverte et une autopsie ordonnée par le parquet afin de découvrir les raisons du décès.