La circulation différenciée instaurée dans le Rhône et la métropole de Lyon vendredi pour cause de pollution à l’ozone prend fin samedi après-midi en raison d’une amélioration progressive de la qualité de l’air, a annoncé la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes. « Les mesures antipollution, notamment la circulation différenciée et la baisse des limitations de vitesse, prennent fin à partir de 16h00 », a précisé la préfecture sur Twitter.

Fin de l’épisode de #pollution à l’#Ozone dans le #Rhône et la métropole de #Lyon.

A compter de ce jour 16h00, les mesures antipollution, notamment la #circulationdifferenciee et la baisse des limitations de #vitesse, prennent fin. pic.twitter.com/4jUAQpPLrC — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 1, 2020

Depuis vendredi, les seuls véhicules autorisés à circuler étaient ceux affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe « zéro émission moteur », ou de classe 1, 2 ou 3. Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h avait aussi été instauré sur les axes routiers où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h. La vitesse maximale sur les axes limités en temps ordinaire à 80 km/h était réduite à 70 km/h.

Le département du Rhône restait samedi placé en vigilance canicule par Météo-France, comme douze autres départements.