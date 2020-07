Illustration d'un TER à Lyon — Elisa Riberry / 20 Minutes

Plus de trains depuis ce lundi matin sur l’une des lignes les plus empruntées de France… Les TER ne roulent plus entre Lyon et Saint-Etienne, et ce dans les deux sens. C’est une coupure de l’alimentation électrique d’origine indéterminée qui en est la cause, indique la SNCF.