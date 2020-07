Des policiers. (illustration) — LUDOVIC MARIN / AFP

Neuf personnes suspectées d’être impliquées dans un trafic de stupéfiants installé dans un quartier de Villeurbanne ( Rhône) ont été interpellées cette semaine et 125.000 euros en liquide ont été saisis, a indiqué samedi la police dans un communiqué. Les suspects, « impliqués à divers degrés dans ce trafic », ont été interpellés lundi et mardi dans le quartier du Tonkin après trois mois d’enquête sur deux points de deal.

« Entre vingt et trente transactions étaient constatées par heure sur chaque point de deal », a précisé la police, qui a mené l’opération après avoir interpellé des acheteurs en flagrant délit dimanche 28 juin. Lors des perquisitions effectuées, les enquêteurs ont saisi 125.520 euros en espèces, 2.422 grammes de résine de cannabis, 1.460 grammes d’herbe et 105 grammes de cocaïne. Un gilet pare-balle et vingt-cinq cartouches de calibre 12 ont également été découverts.

Cinq des neuf suspects ont été présentés vendredi au parquet de Lyon en vue de l’ouverture d’une information judiciaire. Au cours de l’enquête, qui a débuté en avril, deux appartements servant de stockage de la drogue et de l’argent ont été mis au jour et « le principal individu contrôlant l’organisation » du trafic a été identifié. Le quartier du Tonkin a été l’objet de plusieurs fait de violences avec arme en avril et juin.