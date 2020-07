Lancer le diaporama Pour cet été, Lyon accueille sa première piscine éphémère au cœur du parc de la Tête d'or. — C. Girardon / 20 Minutes

Les premières piscines estivales de Lyon ont rouvert jeudi.

L’accès se fait sur réservation pour un créneau de deux heures.

Pour l’occasion, 20Minutes a testé la première piscine éphémère de la ville installée dans le vélodrome du parc de la Tête d'Or.

C’est la grande nouveauté d’été cette année à Lyon. La piscine éphémère du parc de la Tête d'Or a ouvert ses bassins ce jeudi à 12 h 30. Une première pour la ville. Serviette sous le bras, maillot de bain sous la jupe et appareil photo dans le sac, votre humble servante s’est rendue sur place pour tester THE nouvelle piscine malgré les nuages menaçants. L’entrée, comme pour les autres établissements, se fait sur réservation. Ici, le nombre de places est limite à 80 par créneau de deux heures.

Sur place, 9 cabines de plage, lookées comme dans les années 60, permettent aux visiteurs de se changer rapidement. « Néanmoins, le principe est comme celui d’un lac. On vient, on repart avec ses affaires », explique Olivier Ribotta qui travaille à la direction de sports de la ville de Lyon. Sans surprise, les créneaux horaires pour cette première journée, ont été pris d’assaut. « Complet en 24h », indique-t-il. Une vingtaine de personnes, qui avaient réservé, manquent néanmoins à l’appel. Sans doute, découragées par les timides éclaircies.

Transats et parasols

Julien a profité de sa pause déjeuner pour découvrir la piscine. « Je travaille juste à côté », sourit-il, tranquillement installé dans un transat, à l’ombre d’un parasol. Il est venu accompagné de son épouse Jennifer. « Nos deux enfants sont à l’école. On s’est dit qu’on allait tester pour savoir si ça valait le coup de revenir avec eux plus tard », explique la jeune femme. Et le verdict est sans appel. « C’est super. C’est calme et vraiment dépaysant. C’est caché derrière les bois, il y a un côté secret que j’aime bien », précise le mari. « C’est une petite oasis de tranquillité », enchaîne son épouse, préférant l’endroit au centre nautique Tony Bertrand. « Il y a toujours beaucoup de monde à la piscine du Rhône. Les grands sautent de partout et pour les enfants, c’est un peu impressionnant. Ici, c’est bien plus calme », poursuit-elle, littéralement conquise.

Même enthousiasme quelques transats plus loin. Maud revient de sa baignade. « Cela valait vraiment la peine de venir. Je suis impressionnée car les installations sont adaptées pour tous les publics : handicapés, enfants, adultes. L’extérieur est chouette. Je ne vois pas qui pourrait formuler des remarques négatives », confesse-t-elle en balayant le site du regard. Et d’ajouter un bémol en rigolant : « Si, il manque peut-être une buvette ou un petit endroit pour acheter à grignoter ». Prévoyez en effet une bouteille d’eau avant de venir et de manger car les pique-niques sont interdits sur place.

Un bassin peu profond pour la nage

« Le pari était osé mais il est réussi. On se demande pourquoi ils n’ont pas eu l’idée avant », poursuit cette jeune maman. « Parce que cela a un coût », répond tout sourire Olivier Ribotta, satisfait de l’ouverture. « Pour l’instant, on n’a pas eu une seule remontée négative. Mais il se peut qu’il y ait des déçus. Le bassin principal (1 m de profondeur) n’est pas fait pour la pratique de la natation sportive. Le concept, avant tout, c’est la détente », conclut-il. Adeptes du crawl, vous voilà prévenus. Pour les autres, vous passerez à coup sûr un moment particulièrement agréable.