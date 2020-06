LOISIRS L'accès aux piscines municipales se fera sur réservation et les visiteurs ne pourront pas rester plus de deux heures

La ville de Lyon va monter une piscine éphémère dans l'enceinte du vélodrome du parc de la tête d'Or. Crédit :Weeloc City - — Ville de Lyon

C’est l’une des nouveautés de cet été. Une piscine éphémère sera installée à Lyon dans l’enceinte même du vélodrome du parc de la tête d'Or pour une durée de deux mois. Un équipement qui viendra pallier le manque de bassins dans la troisième ville de France, et qui permettra de renforcer l’offre dans un contexte où l’accès aux autres piscines sera modifié cet été.

#Lyon une #piscine éphémère ouvrira cet été au vélodrome du parc de la tête d’or. L’accès se fera sur réservation et le créneau de présence autorisée sera de 2h. Comme dans les autres piscines de la ville. pic.twitter.com/Gts0sVZOw3 — Caroline Girardon (@CaroGirardon) June 11, 2020

Dans le détail, deux bassins seront montés temporairement ainsi qu’une plateforme de jeux réservée pour les enfants. Les visiteurs pourront également profiter de 2.000 mètres carrés de plages dans les pelouses, à savoir des espaces lecture et de détente. Mais pas de vestiaires. « On vient avec son maillot de bain directement et l’ensemble sera régulièrement désinfecté », sourit Yann Cucherat, adjoint aux sports, candidat à la mairie de Lyon.

Deux heures max sur place

L’accès sera également très encadré. Comme dans les 4 autres piscines d’été de la ville (centre nautique Tony Bertrand, Mermoz, Duchère et Gerland). « Les visiteurs bénéficieront de créneau de 2 heures. Pas plus. Ce qui permettra une meilleure rotation », indique l’élu. L’accès se fera uniquement sur inscription et sur présentation d’un justificatif de domicile car, cette année, les bassins lyonnais ne seront réservés qu’aux habitants de la ville. « Ce qui permettra d’éviter également les longues files d’attente à l’entrée des piscines, qui sont généralement sources de tensions », poursuit Yann Cucherat.

Même formule pour tout le monde : 2 euros pour un créneau de 2 heures et 2 fois par semaine maximum. Là encore pour permettre à un plus grand nombre, de pouvoir se baigner. Les jauges seront limitées à 80 personnes pour la piscine éphémère, celles de Mermoz et Gerland, 150 pour la piscine du Rhône et 120 pour la Duchère.

Enfin, les bassins ouvriront le 2 juillet pour la Tête d’Or, la Duchère et le centre Tony Bertrand et le lendemain pour les deux autres. Ils fermeront tous à la même date : le 6 septembre.