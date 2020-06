L'aqueduc de Chaponost, près de Lyon, le 6 juin 2020. — E. Frisullo / 20 Minutes

La crise sanitaire liée au coronavirus devrait favoriser le tourisme en France lors des prochains week-ends et cet été.

Pour vous inspirer un peu pour vos vacances, 20 Minutes a choisi cinq randos à pied ou à vélo à découvrir autour de Lyon.

Et si la crise sanitaire de ces derniers mois pouvait aussi avoir des effets bénéfiques ? A l’approche de l’été et des grandes vacances, les professionnels du tourisme s’apprêtent à voir débarquer une clientèle majoritairement française et sans doute très locale. La pandémie de coronavirus devrait en effet inciter bon nombre de ménages à passer leurs congés non loin de chez eux. Les habitants de la région ne seront pas les plus à plaindre, Auvergne Rhône-Alpes regorgeant de sites magnifiques à découvrir, entre campagne, montagne et lacs. Pour vous accompagner dans vos projets de vacances, 20 M​inutes a choisi (et déjà testé) cinq sites à parcourir à pied ou en VTT.

Balade familiale autour d’une cité médiévale

Saint-Antoine-L'Abbaye, en Isère, érigé entre Grenoble et Chambéry, fait partie des plus beaux villages de France. Pour découvrir cette magnifique cité médiévale, aux ruelles pavées et façades en pierre, et sa célèbre abbaye, une petite randonnée, idéale pour les familles, est proposée autour du village. Au cours de cette boucle de 2 heures, les promeneurs bénéficieront d’un superbe point de vue sur la chaîne du Vercors, la vallée de l’Isère et la cité. Cette balade peut s’achever par un pique-nique ou un goûter autour du lac de Roybon ou sur la plage du lac du Marandan, situés à moins de 10 km de Saint-Antoine.

Saint-Antoine-l'Abbaye en Isère, en juin 2020. - E. Frisullo / 20 Minutes

Randonnée en VTT sur l’une des étapes de la ViaRhôna

Vous avez probablement entendu parler de cette voie le long du Rhône entre le lac Léman et la mer Méditerranée. Dans la région, plusieurs itinéraires sont aménagés et permettent de découvrir des villages et des sites naturels à vélo. Pour les premières balades en famille, vous pourrez par exemple vous lancer sur l’étape reliant Seyssel à Belley, dans l’Ain. Cette balade en VTT de 33 km (2h15) dans le Bugey emprunte les deux rives du fleuve. Sur le parcours, les promeneurs longeront, entre routes et voies vertes, des lacs et des cascades, domineront les vignes puis les villes de Belley, Culoz et Chanaz.

Nos idées pour vos vacances

Découverte de la chaîne des volcans du Puy-de-Dôme

Tout près de Clermont-Ferrand (Auvergne), à 1h45 de Lyon, une belle randonnée vous emmène au sommet du Puy-de-Dôme, le point culminant de la chaîne des volcans endormis. Cette balade par le chemin des Muletiers est marquée par un fort dénivelé mais est tout à fait faisable en famille, à condition d’être bien équipés pour randonner. Le chemin, à travers une flore remarquable, est accessible depuis le col de Ceyssat ou la maison du site pour une montée d’une heure à deux heures (selon le départ). Une fois au sommet de ce plus haut volcan de la chaîne, inscrit depuis peu au patrimoine de l’Unesco, vous aurez une vue incroyable sur les nombreux autres volcans endormis et la faille de Limagne, haut lieu tectonique, unique au monde, témoin de la rupture des continents. Pour redescendre (ou monter), un petit tour à bord du Panoramique des Dômes, un train à crémaillère assurant la desserte du sommet, peut valoir le coup.

Sur les traces des Romains à Chaponost

Pas besoin de parcourir des bornes pour vous dépayser. Dans la métropole lyonnaise, une superbe promenade permet de se balader le long de l’Aqueduc du Gier. Cet ouvrage était l’un des quatre aqueducs qui alimentaient Lugdunum à l’Antiquité. Il s’agit ici de la plus longue enfilade d’arches d’aqueduc en France. Cette balade de 2h30 (8,5 km) vous fera longer l’étang du Boulard et de multiples vergers avant votre arrivée jusqu’aux vestiges vieux de plus de 2.000 ans, visibles notamment à Chaponost et Brignais. Balade à retrouver sur le site de www.valleedugarontourisme.fr.

Le 6 juin 2020 à l'Aqueduc du Gier à Chaponost. - E. Frisullo / 20 Minutes

Le lac d’Annecy en deux-roues

De multiples randos existent autour ou sur les hauteurs du lac d’Annecy. Mais pour bénéficier d’une vue constante sur le plan d’eau, nous vous conseillons celle qui longe le lac, 40 km durant. Pour la réaliser, mieux vaut avoir l’habitude de faire du vélo, même si cette rando ne s’adresse pas qu’aux cyclises confirmés. La moitié du parcours se fait sur l’une des plus vieilles pistes cyclables de France, le reste sur des sentiers et un peu de routes, avec un dénivelé cumulé de 300 m. Une idée sympa pour découvrir le coin entre amis et finir sa journée par un petit plongeon dans le lac qui devrait être accessible à la baignade prochainement.