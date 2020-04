Illustration d'une femme confectionnant un masque en tissu. La ville de Rennes souhaite en fournir à tous ses habitants. — A. Mourad / SIPA

Toute la filière textile de la région sera invitée à se mobiliser dans les prochaines semaines. Ce jeudi soir, en pleine épidémie du coronavirus, la métropole de Lyon a annoncé que lors « du déconfinement, qui sera progressif, 2 millions de masques en tissu réutilisables seront mis à disposition des habitants ».

Ces masques seront « également destinés aux associations, aux indépendants, commerçants, artisans et TPE pour leur permettre de redémarrer ou poursuivre leur activité dans de bonnes conditions financières », ajoutent les services de David Kimelfeld dans un communiqué.

[En direct] Le président @DavidKimelfeld annonce que la Métropole de #Lyon distribuera massivement des masques en tissu réutilisables à toutes les habitantes et habitants à la sortie du confinement. #coronavirus



👉 Intervention à suivre sur Facebook : https://t.co/8bLeoisldG https://t.co/BZidwvASLs — Métropole de Lyon (@grandlyon) April 9, 2020

Pour constituer ce stock considérable de masques, la collectivité a d’ores et déjà passé des commandes directes auprès des industriels de la région et de la métropole (filière textile-soie-mode) afin qu’ils produisent des masques lavables et réutilisables normés Afnor.

Les initiatives citoyennes et solidaires bienvenues

En complément, la métropole « soutiendra également la mise en place des collectifs de micro-unités de production de masques, à l’image du Village des Créateurs à Lyon, et de nombreux ateliers de couture qui bouleversent leur production en cette période exceptionnelle », ajoute-t-elle.

Egalement en contact avec les écoles de l’agglomération et le syndicat de la filière textile Unitex, la métropole compte aussi sur les initiatives citoyennes et solidaires qu’elle s’engage à accompagner en mettant à leur disposition les matières premières. Pour en bénéficier, les petites mains habiles qui souhaitent participer à cet effort collectif sont invitées à se rendre sur la plateforme dédiée.