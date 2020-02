EMPLOI Keolis Lyon a annoncé un recrutement important en 2020 pour faire face à la hausse de fréquentation observée aux TCL et au développement du réseau

Trois cents postes de conducteurs de bus sont notamment à pourvoir. Illustration. — Elisa Riberry / 20 Minutes

A vos CV ! Keolis Lyon, gestionnaire des transports en commun lyonnais, devrait embaucher en masse en 2020, avec 600 postes à pourvoir. L’entreprise, qui recrute en moyenne trois cents personnes par an pour pallier les départs à la retraite et la mobilité des équipes, va donc doubler ses embauches cette année pour faire face à la hausse de fréquentation observée aux TCL et au développement du réseau

Plusieurs projets arrivent en effet à terme en 2020 et vont nécessiter l’arrivée de nouveaux employés. « Arrivée de nouvelles rames de métro et de tramway, ouverture d’un nouveau dépôt de bus à Perrache, renfort de la fréquence de nombreuses lignes, évolution des compétences pour l’automatisation du métro B et la livraison de bus propres (GNV, 100 % électriques)… sont autant de nouveautés qui prendront effet cette année », détaille Keolis.

4.600 salariés sur Lyon

Ainsi, 400 postes de conducteurs seront à pourvoir, 300 pour les bus, une centaine pour le tram. Cent postes seront ouverts à l’exploitation (agents de métro, régulateurs…) et cent postes dédiés à la maintenance. L’entreprise de 4.600 salariés rappelle que ces emplois seront accessibles à tous, et notamment au public en insertion, avec des formations prévues pour les nouveaux venus.

Pour connaître avec précision la nature des postes proposés et candidater, le public est invité à consulter le site internet de Keolis Lyon.