Jeudi la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez ont décidé de remettre une étoile d’or à la Maison Bocuse, lors de sa traditionnelle cérémonie des vœux. Une façon de répondre au Guide Michelin ayant décidé de retirer sa troisième étoile à L’Auberge du Pont de Collonge.

Le monde de la gastronomie avait vécu cela comme un choc. De nombreuses réactions s’en sont suivies pour venir au soutien de l’auberge située à Collonges-au-Mont-d’Or, qui détenait trois étoiles depuis 55 ans. C’est dans ces conditions que Laurent Wauquiez a voulu se démarquer.

Vœux de la Région : à Monsieur Paul et ses équipes, dont l’immense cuisine a détenu plus d’un demi-siècle 3 étoiles et qui les conservera toujours dans nos esprits.

La gastronomie, lyonnaise, française, mondiale, sait ce qu’elle leur doit. pic.twitter.com/Qnv0e8S9X7