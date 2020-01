Christophe Castaner rend hommage au policier décédé — KONRAD K./SIPA

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a rendu ce vendredi un hommage officiel au policier tué le week-end dernier près de Lyon, fauché par un fourgon en fuite, saluant un « grand policier et un homme inestimable ».

« Ce crime ne sera pas impuni, justice sera faite », a assuré le ministre, annonçant que « l’enquête avance bien » après le décès de ce policier de 45 ans, Franck Labois, affecté au Groupe d’appui opérationnel (GAO) à la Sûreté départementale du Rhône.

Deux personnes interpellées

Après une minute de silence, son cercueil a été recouvert du drapeau bleu-blanc-rouge porté dans la cour de la préfecture par ses collègues du GAO en tenue, puis le ministre, accompagné des frères du défunt, lui a remis à titre posthume les insignes de chevalier de la Légion d’honneur et l’a élevé au grade de capitaine, en présence notamment du secrétaire d’Etat à l’Intérieur Laurent Nuñez.

Dans la nuit du 10 au 11 janvier, Franck Labois a été fauché par le conducteur d’un fourgon au cours d’une intervention à Bron, aux portes de Lyon, visant à interpeller des personnes suspectées d’être impliqués dans une affaire de vols aggravés en bande organisée. Il a succombé à ses blessures lundi. Deux personnes, dont un mineur, ont été interpellées mercredi et jeudi dans le cadre de l’enquête, mais leur rôle reste à déterminer selon le parquet.

« Policier, c’est le don de soi »

Dans son hommage solennel, le ministre de l’Intérieur a vanté la « passion, la joie, le courage et la volonté » du capitaine Labois, un « homme, un camarade comme on en trouve peu » qui avait intégré le GAO voici deux ans. « C’est parce qu’il s’est dressé qu’il est tombé », a salué le ministre. « Avec vous, la France a perdu un grand policier et un homme inestimable », a déclaré Christophe Castaner, appelant ses collègues à « suivre son exemple, continuer la mission » sans toutefois « laisser la haine l’emporter ».

« Policier, c’est le don de soi, c’est vouloir servir les autres, les Français, la République, prendre tous les risques pour aider et protéger », a-t-il poursuivi, en fustigeant « les leçons de vertu » données par certains « à ceux qui accomplissent leur devoir républicain ». Franck Labois, a-t-il encore rappelé, « n’était pas homme à chercher les honneurs et se mettre en avant ». Avant de conclure à l’adresse du disparu : « Vous continuerez à vivre dans nos gestes, dans nos mémoires ».