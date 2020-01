Un écusson de la Police nationale. (illustration) — DENIS CHARLET / AFP

Un policier de 45 ans était ce samedi matin entre la vie et la mort après avoir été renversé par un fourgon lors d’une opération à Bron, en banlieue de Lyon, a-t-on appris auprès de la police. Ce fonctionnaire de la sûreté départementale a tenté d’intercepter un fourgon mais ce dernier lui a foncé dessus avant de prendre la fuite, ajoute la police. Selon les pompiers et pompières, les faits se sont produits peu avant 2 h 00 du matin dans la nuit de vendredi à samedi.

« Alors qu’il tentait d’appréhender un véhicule suspect dans le cadre d’une enquête pour vol de fret et vols à main armée, un policier a été volontairement percuté par le conducteur. Il est actuellement entre la vie et la mort, et son état hélas, ne nous laisse que peu d’espoir », a annoncé de son côté le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, lors d’une allocution en ouverture de « la conférence citoyenne ».

En 2018, 11 policiers sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions, quatre lors d’opérations, sept sur leurs heures de travail dans en dehors de missions opérationnelles, selon les derniers chiffres disponibles de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). Un bilan bien plus lourd qu’en 2017 où quatre fonctionnaires avaient perdu la vie.