Un fumeur avec une cigarette à la terrasse d'un café. (Illustration) — CHAMUSSY/SIPA

Cela sera une première à Lyon. La ville va piloter durant trois ans une expérience : bannir la cigarette dans un parc public. Jusque-là, seules les aires de jeux pour enfants étaient interdites aux fumeurs, qui avaient néanmoins la possibilité de cloper dans les allées ou sous les arbres des espaces verts municipaux.

C’est le parc du Zénith, situé dans le 3ème arrondissement, qui a été choisi puisqu’une étude « d’impact santé » y est déjà menée depuis quelque temps. L’interdiction de fumer est d’ailleurs l’une des préconisations issues de cette étude.

Il faudra toutefois que le conseil municipal valide l’idée. Elle lui sera soumise le 27 janvier. Ce qui devrait une formalité.

Un label au bout de trois ans

« Le parc Zénith est situé au milieu d’un campus de six établissements de formation accueillant près de 6.400 étudiants. Si le mégot représente une source de pollution importante pour les sols et l’eau, la situation du parc au cœur d’un campus pourrait devenir un levier pour la sensibilisation contre le tabagisme », explique ville de Lyon, qui déploiera également autour du site des cendriers « EcoMegot », destinés à recycler les mégots. Pour rappel, un seul pollue 500 litres d’eau et contient plus de 200 composés chimiques.

Le parc en question pourra ainsi à l’issue du test de 3 ans, être labellisé « espace sans tabac ».