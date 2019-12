Nos idées de cadeaux made in Lyon pour crâner à Noël devant le sapin

Les doudous JusteInséparable imaginées par deux Lyonnaises d'adoption et made in France. — JusteInséparable

Si vous n’avez pas bouclé vos cadeaux de Noël, voilà des idées qui pourraient vous aider.

« 20 Minutes » vous propose une petite sélection de présents imaginés ou conçus à Lyon et dans la région.

Il vous reste des cadeaux à faire et vous manquez sérieusement d’imagination pour réjouir votre jules, faire gazouiller de plaisir votre neveu ou épater votre belle-sœur qui fait toujours le nez sur vos présents. Pour vous simplifier la tâche, 20 Minutes a sélectionné des idées de cadeaux faits à Lyon, jolis, originaux et parfois uniques, qui devraient faire sensation au pied du sapin.

Des doudous aux superpouvoirs

C’est sans doute le cadeau le plus offert aux bébés. Alors, autant se démarquer un peu en offrant au dernier né de la famille un doudou imaginé à Lyon et fabriqué en France. En 2017, Véronique et Valentine, deux Lyonnaises d’adoption ont imaginé cette peluche toute plate, en tissus naturels, confectionnée et brodée en Auvergne Rhône-Alpes. En forme de chouette, lapin, ours ou pingouin, ce doudou revisité s’accompagne de trois superpouvoirs « des petits mots, comme l’humour, la créativité ou générosité… brodés sur une jolie étiquette », souligne Véronique. La marque JusteInséparable, déclinée en doudous géants, linge pour le bain ou « coussins colère » pour apaiser les petits est en vente sur le site des créatrices et proposée dans différents magasins à Lyon. Aux Enfants rêveurs (6e), à l’Entrée en matière (4e) ou encore chez Poisson d’avril (2e).

Des tableaux textiles à accrocher

Une idée sympa pour donner une touche artistique à son intérieur. Zélia Smith, Lyonnaise de 31 ans, fabrique chez elle des « tambours » colorés en textile. « C’est une décoration murale brodée ou sérigraphiée. Des tableaux faits main à base de matières naturelles (coton, lin) et de teinture végétale », détaille la jeune femme qui crée tout elle-même. Si pour Noël, la créatrice ne peut plus s’engager à livrer à temps ses tableaux (des œuvres uniques vendues dès 25 euros), elle propose également des bons cadeaux pour des ateliers de 2 heures (40 euros). Des cours de broderie et de lino gravure, dispensés à l’Espace Canopée (1er) au cours desquels les participants apprendront à réaliser leurs propres tampons et créations.

Votre quartier croqué par une dessinatrice

Son concept a tellement séduit ces dernières années que la jeune femme occupe jusqu’à Noël un pop store ouvert aux créateurs au sein du Grand Hôtel-Dieu. Vous pourrez y dénicher l’une des créations d'Emilie Ettori, l’une des jeunes illustratrices les plus en vogue de Lyon. La jeune femme, ancienne architecte, croque les quartiers et les arrondissements de la ville vus du ciel (mais également Paris, Marseille, Bordeaux ou Lille) pour créer des affiches, posters, agendas, tote-bag, cahiers de coloriage, cartes de vœux ou encore des mugs. Des idées cadeaux à prix tout à fait raisonnables.

Des accessoires élégants pour dandy

Il puise son inspiration dans l’histoire des canuts et les tissus tissés jacquard. Après des études en électrotechnique, Fortuné Kobo a un beau jour décidé de se lancer dans sa passion : la mode. Diplômé en stylisme et modélisme, le jeune homme a créé J-Origines, une marque d’accessoires pour hommes en quête d’élégance et d’originalité. Il confectionne ainsi des nœuds papillons, des étoffes de poche et des bracelets, pour dandy mais aussi pour femmes, faits main et en tissus jacquard. Des créations à retrouver sur son site mais aussi à la boutique du musée de la soirie-vivante (4e). Autour de 50 euros.