Le 10 décembre 2019, lors de la manifestation contre la réforme des retraites. — E. Frisullo / 20 Minutes

Des milliers de personnes devraient encore défiler ce jeudi dans les rues de Lyon dans le cadre de la nouvelle journée d’action interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui a déjà des conséquences sur le trafic des trains, la circulation automobile et le fonctionnement de nombreux établissements scolaires. Le point sur les principales perturbations qui vous attendent.

Notre dossier sur la grève

Un léger mieux sur les rails

Mais la direction régionale de la SNCF conseille toutefois vivement de ne pas venir en gare, d’utiliser d’autres moyens de transport et de favoriser le covoiturage. Ce jeudi, un TER sur sept seulement sera en circulation, avec 590 cars mis en place pour assurer une partie de la desserte supprimée en Auvergne Rhône-Alpes. Deux TGV sur sept sont prévus, avec notamment dix allers-retours (sur 24) entre Paris et Lyon. Les liaisons entre Lyon et Marseille et Montpellier restent faibles, avec seulement deux allers-retours prévus sur la journée.

Le campus de Lyon 2 Bron est totalement bloqué 🛒🚧



Rendez-vous pour la manif à 11h30 à Jean Macé pour la manif 📢#Lyon2 #lyon #greve12decembre pic.twitter.com/qh4d4gKz2w — Solidaires Étudiant-e-s Lyon (@SolEtuLyon) December 12, 2019

En dépit des mesures prises pour permettre l’ouverture des campus Porte des Alpes et Berges du Rhône, le blocage en cours ne permet pas l’accueil des https://t.co/4tE3LiB7i4 et des personnels. Par conséquent, ces campus resteront fermés pour la journée de ce jeudi. — Université Lyon 2 (@univ_lyon2) December 12, 2019

Plusieurs établissements scolaires fermés

L’appel à la mobilisation lancé dans l’enseignement devrait une nouvelle fois être entendu. Ce jeudi à l’aube, les campus de l’ENS Lyon et de l’université Lumière ont été bloqués par des étudiants. La présidence de Lyon 2 a, ce jeudi encore, décidé de laisser fermer les sites de Porte-des-Alpes et des berges du Rhône. Parmi les lycées mobilisés, Ampère-Saxe était également bloqué au petit matin ce 12 décembre, dans le 3e arrondissement de Lyon. Plusieurs cantines sont également fermées dans plusieurs groupes scolaires de la métropole.

🚦#FlashinfoTERAURA 8h : le trafic est très perturbé aujourd’hui du fait du mouvement social actuel. N’hésitez pas à consulter les programmes de circulation sur le site TER AURA ou sur l’application #AssistantSNCF. Je suis également présent pour vous informer. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) December 12, 2019

Le préfet met en place un périmètre d’interdiction de manifestation le jeudi 12 décembre 2019 de 08h à 22h à #Lyon.



Plus d'informations ⬇https://t.co/Sl9EOZHvBW pic.twitter.com/vugDbXV7ji — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 11, 2019

Une manif à Jean-Macé

Les grévistes sont appelés à défiler dès 11h 30 entre la place du 7e arrondissement et la place Bellecour. Le préfet du Rhône a pris un arrêté visant à interdire toute manifestation dans l’hypercentre de Lyon. Il est vivement conseillé d’éviter le secteur de la manif en voiture. Plusieurs lignes TCL empruntant l’itinéraire du défilé seront détournées ou limitées. En fonction du déroulement du défilé, il est également probable que des stations de métro soient momentanément fermées. Des infos à suivre en temps réels sur le site des TCL. ​