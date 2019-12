La grève est très suivie dans les transports en Auvergne Rhône-Alpes. Illustration — LAURENT CIPRIANI/AP/SIPA

Selon Sud-Rail Lyon, 90 % des conducteurs et contrôleurs TGV sont en grève ce lundi et plus de 80 % des agents des TER. Conséquence de cette importante mobilisation en Auvergne Rhône-Alpes, le trafic des trains est toujours très perturbé ce 9 décembre. Selon les prévisions de la direction régionale de la SNCF,​ un TGV sur 5 roule aujourd’hui, avec 6 allers-retours (sur 24) prévus entre Paris et Lyon, deux allers-retours (sur 12) entre Lyon et Marseille, et deux entre Lyon et Montpellier (sur 15).

Sur les lignes régionales, la circulation est encore plus tendue, avec seulement un TER sur treize en circulation. Le plan de transport est complété par 500 autocars, selon la SNCF, pour pallier, un peu, au manque de train. Enfin, un train Intercités sur quatre roule en moyenne ce lundi.

Les cheminots, mobilisés depuis le 5 décembre au niveau national contre le projet de réforme des retraites, avaient prévu de se réunir à 9 heures ce matin pour déterminer les suites de leur mobilisation. Il est probable que mardi, nouvelle journée d’action interprofessionnelle, la situation ne s’améliore pas sur les rails pour les usagers.