L’appel à la grève générale contre la réforme des retraites s’annonce très suivi à Lyon.

Plusieurs secteurs seront concernés. Les débrayages en série vont notamment provoquer d’importantes perturbations dans les transports.

L’éducation et la collecte des ordures ménagères devraient aussi être impactées.

Dans toute la France, ce jeudi est présenté comme une journée « noire » dans le cadre de l’appel à la mobilisation générale contre la réforme des retraites. Lyon n’échappera pas à la grève. Pour vous permettre d’y voir plus clair et d’anticiper les galères éventuelles, 20 Minutes vous détaille les principales perturbations prévues.

Très peu de trains en service

Les difficultés sur les rails vont commencer dès ce mercredi soir. Au-delà de 19h, la direction régionale de la SNCF prévoit deux TER sur trois et une circulation des TGV quasi normale. Pour jeudi, en revanche, le trafic annoncé sera très perturbé. Il y a aura seulement un TER sur 20 en circulation, avec 600 cars mobilisés selon la SNCF pour pallier la suppression de certains trains. Du côté des TGV, un train sur sept circulera, avec trois allers-retours (sur 22) prévus entre Lyon et Paris, deux allers-retours Lyon-Marseille (sur 15) et deux dessertes entre Lyon et Montpellier (sur 10). Pour connaître avec précision le détail des perturbations, il est conseillé de se rendre sur le site internet des TER Rhône-Alpes.

Des dizaines de lignes de bus allégées ou à l’arrêt

La bonne nouvelle pour les usagers, c’est que ce jeudi, marqué à Lyon par le début de la Fête des lumières, les métros, trams et funiculaires fonctionneront normalement. En revanche, selon les TCL, les lignes de bus C7, C11, C16, C17, C26, 2, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 45, 52, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 77, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 95, 98, S1 et S6 verront leur fréquence allégée.

Les bus circulant sur les lignes C15E, 17, 34, S2, S4, S9, S11, S12, S15 et N1 ne sortiront pas des dépôts jeudi.

Des vols annulés

Sur le territoire national, 20 % des vols pourraient être annulés. Pour connaître le détail des annulations ou retards au départ ou à destination de Lyon, il est conseillé de consulter jeudi les tableaux de vols sur le site de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. Parmi les perturbations qui peuvent déjà être anticipées, Air France prévoit l’annulation de 30 % de ses vols et Easyjet a annoncé la suppression de 233 vols intérieurs et moyen-courriers.

De nombreuses écoles fermées

Selon le syndicat enseignant SNUIpp, entre 65 % à 75 % des enseignants du premier degré devraient être en grève jeudi dans le Rhône. 193 écoles ont annoncé leur fermeture. Bon nombre de collèges devraient rester inoccupés et des blocages de plusieurs lycées de la métropole lyonnaise sont prévus et relayés sur les réseaux sociaux. Les crèches ne seront pas épargnées, avec une majorité d’établissements municipaux fermés.

La collecte des poubelles menacée

Le syndicat Solidaires transports de Pizzorno, société chargée du ramassage de poubelles sur une partie de la métropole, a appelé ses agents à une grève reconductible ce jeudi contre « le projet de retraite à points et pour des salaires décents ». Au printemps, les salariés de cette société avaient cessé le travail pendant deux semaines pour obtenir une revalorisation salariale. Dans plusieurs communes de l’agglomération, ce mouvement s’était traduit pas un amoncellement d’ordures ménagères dans les rues.

Une circulation difficile dans les quartiers traversés par la manif

Jeudi matin, il y a certains secteurs qu’il ne faudra pas emprunter en voiture, au risque de vous retrouver bloqués derrière des milliers de manifestants. Une grosse manifestation doit en effet partir dès 10h30 de la Manufacture des Tabacs (8e) pour rejoindre la place Jean-Macé (7e) en passant par le cours Gambetta, le quai Claude-Bernard et l’avenue Berthelot. Plus de détails jeudi matin sur le site d'infos trafic Onlymoov.